Mindenhol érezteti a hatását a járvány – ezekre érdemes odafigyelni, hogy átvészeljük az előttünk álló időszakot

Rossz közérzettel és anyagi nehézségekkel küszködik a lakosság, a gyerekeknek hiányoznak a társaik és várják, hogy visszatérhessenek az iskolapadba, a cégek többsége pedig már a túlélésre van berendezkedve. A koronavírus-világjárvány miatt egy nehéz évet tudhatunk magunk mögött, ez pedig a lelkileg és anyagilag is megterhelőbb téli hónapokban sem lesz másként, így utánajártunk, mivel tehetjük könnyebbé ezt az időszakot.

Maszkban az utcán. Átalakult az életünk, és ez jövőben sem lesz másként, de fontos bizakodóan előre tekinteni • Fotó: Pinti Attila

Ennek előnye, hogy ezeket a kisebb összegeket a mindennapokban nélkülözni tudjuk, nem érezzük meg annyira a hiányukat, de a sok kicsi sokra megy alapon egy hosszabb idő után már nagyobb összeg fog rendelkezésünkre állni, amiből szabadon gazdálkodhatunk. Emellett azonban rövid távon is sok mindent tehetünk, hogy könnyebben átvészeljük ezt az időszakot. Az egyik titok a bevásárlás: bizonyított, hogy

Ahhoz, hogy a következő időszakban ne csak lelkileg, de anyagilag is kiegyensúlyozottabbak lehessünk, nem árt tudni, miként oszthatjuk be eredményesen a pénzünket. Szabó Árpád közgazdász meglátása szerint

– ajánlotta Szalay Zsuzsanna. Azt is kihangsúlyozta: mindenki tisztában van azzal, hogy a járványhelyzet át fog nyúlni a következő évbe is, és jó, ha ezt tényként elfogadjuk, de ez még nem ok arra, hogy elkeseredéssel tekintsünk 2021-re.

Ha van igényünk erre, éljünk a lehetőséggel, nyissunk az emberek, a rendezvények, a feltöltődési lehetőségek felé, és az ünnepeket is próbáljuk meg szűk családi, baráti körben tölteni, a szabályoknak megfelelően, a lényeg, hogy közösségi élményt teremtsünk, mert a legtöbb embernél ebből van hiány

– mutatott rá a pszichológus. Hozzátette: azokon a településeken, ahol a zöld forgatókönyv érvényesül, sokat számít, hogy bizonyos kulturális és egyéb rendezvényeket, még ha kisebb létszámmal is, de meg lehet tartani.

Korábban is létezett az úgynevezett szezonális depresszió, amely kimondottan az ünnepek környékén alakult ki az szorongásra hajlamosabb személyeknél, ezt pedig idén a járványhelyzet tovább erősítette. Ezáltal ez egy kritikus időszak, sokkal nehezebb, mint mondjuk a tavasz vagy a nyár

a gyerekek egyre jobban vágynak a társaságra, de továbbra is online kell tanulniuk, és a cégek is egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, főként a vendéglátóipari egységek, amelyeknek teraszai a hideg miatt már nem vonzanak annyi vendéget.

Lassan egy éve, hogy fenekestől felfordultak a mindennapjaink, és mára már az is nyilvánvalóvá vált, hogy a koronavírus-világjárvány a következő hónapokban is velünk marad.

Ha egy héten egyszer tartunk egy nagybevásárlást, és mindenből a nagyobb kiszerelésű változatot választjuk, lényegesen kevesebbet költünk, mintha több alkalommal mennénk a boltba a hét folyamán. Az sem mindegy, hogy hol vásárolunk, érdemes összehasonlítani a boltok árait, hiszen Szabó megfigyelései alapján

az egyik nagyáruházban átlagosan száz lejjel kevesebbe kerül egy nagybevásárlás egy öttagú család számára, mint egy másikban.

Egy évben 52 hét van, ami 5200 lejt jelent, tehát több fizetésnyi összeget spórolhatunk meg csak azzal, hogy a megfelelő boltot választjuk. Szintén fontos, hogy mindig bevásárlólistával menjünk a boltba, ezáltal elkerülhetjük az impulzusvásárlás okozta felesleges költekezést. „Az is fontos lenne, hogy hetente egy órát foglalkozzunk az anyagi helyzetünkkel.

Üljünk le, és akár egy füzetben, akár számítógépen számoljuk össze, hogy az adott héten mennyit és mire költöttünk. Egy-két hónap alatt kialakulnak tendenciák, és látni fogjuk, mire folyik el a pénz, ezáltal pedig az is meglátszik, hol tudnánk spórolni, min kellene változtatni

– emelte ki a közgazdász. Zárásként arra is felhívta a figyelmet, hogy a hagyományos boltok és az online áruházak árai között jelentős különbségek lehetnek, és a legtöbb esetben online vásárolhatunk olcsóbban. Ezért érdemes mindig több helyen is megnézni valaminek az árát, és okosan dönteni, ha pedig mondjuk cipőről vagy ruháról van szó,

felpróbálhatjuk a kívánt terméket egy hagyományos boltban, majd a megfelelő méretet megrendelhetjük az internetről, ha ott olcsóbban megtaláljuk.

Visszatérnének az iskolapadba

A felnőtt világ nehézségei mellett a gyerekek is megsínylették az elmúlt időszakot, teljesen átalakult a világuk, beszorultak a négy fal közé, nem találkozhattak kortársaikkal, és meg kellett küzdeniük az online oktatás kihívásaival is. Demeter Levente Hargita megyei főtanfelügyelő szerint a kezdeti nehézségek ellenére mára a gyerekek és a pedagógusok is hozzászoktak a megváltozott körülményekhez.

Tény, hogy az online oktatás sokkal nehezebb a gyerekeknek, a szülőknek és a pedagógusoknak is, de utóbbiak egyre ügyesebben használják a technikai eszközöket, változatosak lettek az órák. Ettől eltekintve az ember, és főként a gyerek társasági lény, így sokkal kívánatosabb lenne a hagyományos oktatás. Reménykedünk, hogy az új évben azokon a településeken, ahol alacsonyabb a fertőzöttségi arány, visszatérhetnek az iskolapadba a gyerekek

– emelte ki a főtanfelügyelő. Azt is elárulta, hogy fel vannak készülve az első félév végi számonkérés online történő lebonyolítására. Minden pedagógus maga döntheti el, milyen megoldást választ, de fontos kiemelni, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem csak felelés vagy felmérő alapján lehet a gyerekek tudását felmérni, hanem például projektek, referátumok készítésével, portfóliók összeállításával vagy gyakorlati feladatok megoldásával.

Próbálnak túlélni

A járványhelyzet ugyanakkor a cégeket is kihívások elé állította, többen csődbe mentek, mások leépítések mellett döntöttek, és noha vannak olyan szektorok is, amelyek nem sínylették meg az elmúlt hónapokat, a vállalkozások zöme komoly gondokkal küzd. Bakcsy Tünde, a Csíki Vállalkozók Egyesületének ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre elmondta: a cégek többsége a túlélésre van berendezkedve. Mint részletezte,

akiknek volt lehetőségük, a járványhelyzet kirobbanását követően átalakították tevékenységüket, például táska helyett maszkot gyártanak vagy cégtábla helyett plexi üveget.

Akiknek viszont nem volt lehetőségük a váltásra, rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, az autókereskedésektől kezdődően a vendéglátáson keresztül egészen a pékségekig gondok vannak, mindenhol csökkent az eladások száma. „A kisebb vállalkozásoknak a védőfelszerelés és a fertőtlenítőszerek megvásárlása is komoly gondot jelent a kevesebb bevétel mellett.

Senki nem szeretné bezárni az ajtót, de volt olyan, aki ideiglenesen mégis megtette, mivel a költségei jóval meghaladták a bevételét

– mutatott rá Bakcsy Tünde.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Nagy György, az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetségének elnöke is. Mint kifejtette, van néhány kivétel, például az egészségügy vagy az építőipar, amelyek még növekedést is elértek az idén, de a vállalkozások többségét kedvezőtlenül érintette a járványhelyzet.

A kiskereskedelemben történt például számottevőbb visszaesés, de a leginkább a vendéglátóegységek szenvedték meg ezt az évet.