Mindegyik Trabant különleges a gazdájának

A brassói Farkas Lázár szintén ritka példányokat hozott, többek között a már említett kabrió modelleket. Ő „csak” négy Trabant tulajdonosa, de újabban már retromotorok gazdája is: a találkozóra egy szépen, korhűen felújított, 1969-es gyártmányú MZ motort is elhozott, de van ennél régebbi is, egy 71 éves Bianchi, amelyet Olaszországból vásárolt. Mint mondja, régi Trabantokat még most is be lehet szerezni Németországból, Lengyelországból, de főleg Magyarországról, bár áruk mostanában csak felfele megy, mert egyre kevesebb példány hozzáférhető – egyébként 500-tól 25 ezer euróig is terjed egy autó ára. De nincs az a pénz, amit ne érnének meg egy hobbigyűjtőnek a rég autók – tudtuk meg.

A főtéri parádét és kiállítást követően a társaság visszaautózott a tündérvölgyi táborhelyre, ahol a bográcsos ebéd után különböző ügyességi versenyek és tábortűz szerepelt a programban.