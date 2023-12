Miért tart hét évig tizenegy utca felújítása?

A polgármesteri hivatal közbeszerzésen meghirdette a műszaki terv elkészítését, ezt el is készítette egy galaci cég, majd kiírta (volna) a licitet a kivitelező megtalálására, de a közbeszerzések online platformja (SICAP) ezt nyolcszor visszadobta, mindig más formai okokra hivatkozva. Ezzel a procedúrával is eltelt egy év, majd

A megvalósíthatósági tanulmány aktualizálása után novemberben másodszor is benyújtották a támogatáskérést, de most csak a ivóvíz-, szennyvíz- és esővíz-elvezető rendszer tulajdonjogának bizonyítását kifogásolta a pályázat elbírálója, holott több jogszabály tételesen is kimondja, ezek az önkormányzatok tulajdonai.

„Fellebbeztünk, de ugyanaz a bizottság, amelyik először helyt adott a fellebbezésnek, ezúttal elutasította a folyamodványunkat, közben a városnak fizetnie kellett a számlákat, beleértve azt a 25 százalékos részt is, amit a finanszírozónak kellett volna állnia: megterheltük a város költségvetését, más beruházásoktól vontuk el az összegeket. Ismét fellebbeztünk a fellebbviteli bíróságon és nyertünk is 2022 novemberében.”

Közben az önkormányzatnak még „meg is kellett sürgetni a bíróságot”, amely eredetileg 2024-re tűzte volna ki a tárgyalás időpontját, szerencsére sikerült gyorsabb döntésre rábírni őket. 2023 októberében született ez ügyben végleges és Kovászna városának kedvező döntés, ez pedig azt is jelentette, hogy a támogatás 25 százalékos csökkentését jogtalannak ítélték. Ennek ellenére mindmáig alkalmazza a finanszírozó a csökkentést a kifizetéseknél.

Végkifejlet

„Ez büntetőjogi kategória, hatalommal való visszaélés” – fogalmazott a polgármester, aki szerint a pályáztató időhúzásra is játszott, mindamellett, hogy úgy tűnik, nem is az az érdeke, hogy ezek az uniós összegek felhasználásra kerüljenek, kényelmesebb neki az, ha lemondanak a bürokratikus, nyűgös lebonyolításról az önkormányzatok, vagy visszalépnek a nagy felelősséggel járó kivitelezéstől. Nem is csoda, ha legtöbbjük húzódozik az uniós projektektől, a némileg kevesebb macerával járó kormányprogramokat inkább bevállalják. Ugyanakkor sokat tanultak is ez ügyből a kovásznai polgármesteri hivatal pályázattal foglalkozó munkatársai: a kis csapat sok tapasztalatot halmozott fel és jártasságot szerzett törvényismeretben, ami jól jön még a további, hasonló beruházások megvalósításakor.

A „11 utcás projekt” lezárása tehát azt jelenti, hogy Kovásznán 23 millió lejes összköltséggel felújították a Gábor Áron, Aurel Vlaicu, Tímár, Petőfi Sándor, Erzsébet, Iustinian Teculescu, Lakosok, Dsida Jenő, Kórházi, Andrei Saguna és Mész utcát. Pontos adatokkal szolgált Para Sándor városmenedzser: