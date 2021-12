Mezei utakra terelni a mezőgazdasági gépeket Szentegyházán

Kisebb munkálatok maradtak jövőre a 8,3 kilométer hosszú szentegyházi Mária-út megépítésével kapcsolatban. A projekt célja a közeli országút tehermentesítése, illetve a mezőgazdasági területek megközelíthetőségének javítása. Hasonló elgondolásból egy másik fontos mezei út rendbetételéért is pályázik az önkormányzat.

Fagyossá vált az időjárás. Jövőre fejezik be a Mária-út megépítését • Fotó: Erdély Bálint Előd

Egymillió euróért pályázott sikeresen korábban a szentegyházi önkormányzat a Vidéki Beruházások Ügynökségénél (AFIR) a 13A jelzésű országúttal párhuzamosan található Mária-útként ismert – a helyi Sportolók utca és Csíkcsicsó adminisztratív területe között elhelyezkedő –, 8,3 kilométeres útszakasz újjáépítéséért. A projekt célja a mezőgazdasági munkák felélénkítése, a területek megközelíthetőségének javítása, illetve az országút tehermentesítése. Szempont volt ugyanakkor egy jó túraútvonal kialakítása is.

A hidak is elkészültek, most már csak a korlátokat kell elhelyezni, ugyanakkor földbe került az átereszek kilencven százaléka. A hátramaradó munkát tavasszal fogják elvégezni, amint lehetővé teszik ezt az időjárási viszonyok.

„Nem sok maradt hátra a projekt befejezéség, de a havazások miatt most le kellett állni a munkával” – fejtette ki lapunknak Lőrincz Csaba szentegyházi polgármester. Mint mondta,

Látványosságok már most várják az arra túrázókat, hiszen Haáz Sándor, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia vezetője a fiatalokkal közösen dolgozva régi, felújított esztenákat helyezett el az út mentén. Ide padokat is vitt az önkormányzat, így pihenésre is alkalmasak a helyszínek.