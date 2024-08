Mentálisan beteg férfi zavarja a járókelőket – az intézmények tehetetlenek

Kovászna városában az utóbbi hónapokban egy feltehetően pszichés beteg férfi botránkoztatta meg a járókelőket, sokakban riadalmat is keltett. A probléma megoldásában az önkormányzat tehetetlen, a többi állami intézménynek pedig meg van kötve a keze.

Azzal váltott ki most közfelháborodást, hogy félmeztelenül jár az utcán, lecsúszott nadrágja többet enged látni annál, ami társadalmilag elfogadott.

Karját széttárva úgy közlekedik, hogy akik ki akarják kerülni, az úttestre kényszerülnek. Esetenként fekvőtámaszokat is végez az utcán. Ennél nagyobb baj azonban, hogy

Gyerő József polgármesternek is tudomása van a szomorú esetről, de a hatásköre korlátozott:

Előfordult az is, hogy az utcán hozzáütött egy nőhöz, vagy késsel fenyegetőzött.

átiratban jelezte a városi és megyei rendőrségnek és csendőrségnek, hogy mi a helyzet, és most azt nehezményezi, hogy azóta sem történt semmi, holott a közerkölcs megsértéséért be lehetne kísérni az illetőt a rendőrőrsre.

Ez ügyben csak a hatóságok tudnak eljárni – világosított fel Papp Adolf, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekjogvédelmi Vezérigazgatóság vezetője. Ha az illető egy törvényszegést elkövet, a rendőrség megbüntetheti. Arra vonatkozóan is, hogy miképpen deríthető ki esetleges beszámíthatatlansága, arról a rendőrségi eljárások rendelkeznek – húzta alá.

A specializált intézményekbe (melyek gyakorlatilag nem is léteznek) kényszerrel senki nem vihető be, hacsak a törvényszék nem rendelkezik erről.

Ezekre a helyzetekre nincs egy konkrét eljárás, és azt is figyelembe kell venni, hogy egymástól nagyon különböző esetek vannak. A szociális igazgatóság is szolgáltatást teremtene az érintettek számára, de ehhez képzett személyzetre van szükség, mert nagy a felelősségük.

Vannak a rendszerben 16-17 éves problémás fiatalok is, egyelőre még meg van oldva a sorsuk, de nagyon sokat kell dolgozniuk a kollégáknak azon, hogy végleges megoldást találjanak számukra.

– emlékeztetett Papp Adolf.

„Romániában még emlékezhetünk arra a gyakorlatra is, amikor a kommunizmus idején a rendszer vagy a közösség számára kényelmetlennek ítélt embereket bezárták a pszichiátriára, és a gyógyszeres kezelésük nyomán azt is elfelejtették, kik is ők. Kétségtelen, hogy nagyon kényes területről beszélünk: