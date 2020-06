Mennyi időt kénytelenek kórházban tölteni a koronavírussal fertőzöttek?

Nagyon eltérő az az időszak, amelyet egy koronavírussal fertőzött személy a kórházban tölt el, lehet pár naptól akár több hétig is. Az is egyénileg változó, hogyan viseli el a bezártságot és milyen segítségre van szüksége, hogy lelkileg is „túléljen”. A csíkszeredai, székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi illetékesek érdekes esetekről és számokról meséltek a Székelyhonnak.

Konténerkórház Csíksomlyón. Nagyon sokan nehezen viselik a bezártságot • Fotó: Pinti Attila

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban kezelt koronavírusos betegek átlagosan két-három hetet töltenek a kórházban – számolt be a Székelyhonnak Kiss Edit, a kórház sajtóreferense. Mint elmondta, volt rá példa – gyermekeknél –, hogy tíz nap után hazamehettek, de nem ez a jellemző, hanem a két-három hetes periódus. Ugyanakkor

előfordult az is, hogy négy hétig is kórházban tartózkodott valaki, amíg ki lehetett bocsájtani.

„A kórháznak a koronavírusos betegek kezelésére elkülönített osztályain dolgozó szakemberek elmondása szerint azoknál rövidebb a bennfekvés időszaka, akik tünetmentesek vagy régebb fertőződtek meg és már a betegség vége felé kerülnek kórházba. A társbetegségek, illetve a Covid-19 betegség befolyásolja – de nem feltétlenül – a bennfekvés időszakát. Előfordul az is, hogy a betegek már jobban vannak, tünetmentesek, de még mindig pozitív a tesztjük. A koronavírus-fertőzöttek kibocsájtása az erre vonatkozó szabályok, a tesztelés pedig a megszabott tesztelési algoritmus szerint történik.

Akkor bocsájtanak ki igazoltan koronavírusos személyt a kórházból, ha két egymás után elvégzett, legalább 24 óra elteltével megismételt tesztje negatív eredményt ad”

– ismertette lapunkkal a sajtókapcsolati szakember.

A sajtóreferens kiemelte, a koronavírusos betegeket kezelő osztályon dolgozó orvosok azt mondták, nehezen viselik a bennfekvést azok a beutaltak, akik tünetmentesek vagy pedig már elmúltak a tüneteik, de a teszteredményeik továbbra is pozitívak, és ezért nem mehetnek haza. Előfordul, hogy – a megszabott tesztelési algoritmus szerint – hét vagy nyolc tesztet is elvégeznek, mire az eredmény negatív lesz. Aki teljesen tünetmentes és nincs társbetegsége, annak nincs szüksége kezelésre, ők azok, akik számára különösen nehezen telnek a kórházi mindennapok – a kezelőorvos elmondása szerint.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba beutalt koronavírus-fertőzötteknek lehetőségük van telefonon pszichológus segítségét is kérni, volt, aki ezt igénybe is vette.

Ötvenhat napig a kórházban

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház orvosigazgatója, Lőrinczi Csaba érdeklődésünkre elmondta, a náluk kezelt betegek esetében a kórházban töltött időszak nagyon változó volt, de a legtöbben 10–14 napot tartózkodtak bent.

„Volt, aki csak öt napot, egy hetet volt bent, de olyan is, aki 56 napot kellett a kórházban töltsön. Akik hosszabb ideig tartózkodtak bent, azok egy idő után nehezen viselték ezt.

Különösen nehéz volt azoknak, akiknek egy negatív teszt után a következő pozitív volt, vagyis elszállt a remény, hogy hazamehessenek.

A kollégák próbálták lelki támaszt biztosítani az elkeseredetteknek. Volt olyan eset is, hogy pár napig nyugtatót adtak a páciensnek. Hosszas benntartózkodás esetén nagyon fontos, hogy a beteg ne veszítse el az optimizmusát, hiszen ha hosszas várakozás után is, de eljön a hazatérés ideje.”

Pánik és gyógyulás

A Maros Megyei Klinikai Kórházban a koronavírusos betegeket és az őket gondozó egészségügyi alkalmazottakat lelkileg is megviselte a járványidőszak. Mint Ovidiu Garbovan kórházigazgató elmondta, többször eluralkodott a pánikhelyzet a járvány ideje alatt, de mindig sikerült megtalálni az egyensúlyt is.

„Az egészségügyi alkalmazottak lelkiállapota is hullámzó volt, a több hétig bennmaradó betegeké is folyamatosan változott. Az egészségügyi alkalmazottak nagy többsége lelki gondozóként próbált lelket, reményt önteni a betegekbe.

Megtörtént, hogy az elkeseredett betegek, illetve tünetmentesek fizikailag és verbálisan is bántalmazták az őket ellátó személyzetet, de végül sikerült lecsillapítani a kedélyeket és feloldani a feszültséget.

Mindenki számára nehéz ez az időszak” – mondta az igazgató, akitől megtudtuk, hogy a Maros megyei kórházban eddig kezelt 670 beteg közül nagyon sokan csupán 5–7 napot töltöttek bent, de voltak olyanok is, akik 6 hetet is orvosi felügyelet alatt voltak. A hosszabb időt benntöltő páciensek egy része intenzív terápiás kezelésre is szorult, de voltak enyhe tünetekkel rendelkezők és tünetmentesek is közöttük. Könnyebben vészelték át a vírusfertőzést azok, akiknek nem volt társbetegségük és fiatalabbak voltak, de az igazgató szerint nem lehet általánosítani, mert

minden páciens szervezete egyénileg válaszolt a fertőzésre.

„Meg kell érteniük azoknak, akik ezután lesznek koronavírussal fertőzöttek, hogy az intézkedések, a kétszeri negatív teszt megvárása a saját egészségük érdekében történik, és azért, hogy megvédjék hozzátartozóikat, családjukat, közösségüket az esetleges fertőzéstől” – hangsúlyozta az igazgató.