Méltó helyszín: a Nyeregben mutatják be a passiót

Monumentális produkcióban, az eredeti szereplőgárdával és helyi táncosokkal is kiegészülve augusztus 18-án Csíksomlyón adja elő a magyar Nemzeti Színház a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel közös produkcióját, a Csíksomlyói passió című előadást – jelentették be szerdán Csíkszeredában. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere ez alkalommal úgy fogalmazott, az alkotók hazahozzák a Csíksomlyói passiót.

Több intézmény összefogása, együttműködése révén valósul meg a szerdán bejelentett különleges előadás • Fotó: Gecse Noémi

A Nemzeti Színház a nemzet színházává próbál válni, és úgy gondolom, most találtunk rá arra az útra, hangnemre, amely egy ránk jellemző, belőlünk szóló színházi formát is szül a maga üzeneteivel, határozott kiállásaival egy értékrend mellett

„Amikor a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel, Zsuráfszky Zoltánékkal elkezdtük a munkát, már arról beszéltünk az első próbák egyikén, hogy az lenne csodálatos, ha ezt a Nyeregben is el tudnánk játszani” – mondta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója, aki rendezője is a Budapesten tavaly márciusban bemutatott Csíksomlyói passiónak. Vidnyánszky köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé teszik a nyári rendezvény létrehozását, és úgy értékelte, a passió több szempontból is fontos előadása a Nemzetinek.

A darab koreográfusa és az előadásban közreműködő Magyar Nemzeti Táncegyüttes vezetője, Zsuráfszky Zoltán megerősítette, hogy az előadással ide is készültek, a díszleteket már eleve olyan monumentálisra tervezték, hogy szabadtéren is használhatók legyenek. Az előadásban székely népviseletben vannak jelen a színpadon a táncosok – tudtuk még meg Zsuráfszkytól, aki azt is elárulta, hogy a magyar közszolgálati televízióval is tárgyaltak az esemény közvetítéséről.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szerint Jézus szenvedéstörténete, a passió a kereszténység lényegéhez vezet el bennünket. „Jézus Krisztus megszülte azt a fogalmat, hogy szeresd felebarátodat, szeresd az Istent. Nagycsütörtökön, nagypénteken dől el, hogy mit jelent a szeretet. Nagycsütörtökök, nagypéntekek mindannyiunk életében vannak, a munkában, a családban. Jézus Krisztus nagypénteken is tudott szeretni, és ez megújította a világunkat, egy új dimenzióba helyezte az emberi létet. Hálás vagyok, hogy a kereszténységnek ezt a legfontosabb részét feldogozzák művészi szinten és az előadás alkalmával mindannyian el tudunk majd gondolkodni azon, hogy vajon én a kis nagypéntekeken tovább tudok-e menni Jézus Krisztus útján? Köszönöm, hogy a Csíksomlyói passiót, Jézus Krisztus irántunk való végtelen szeretetét megpróbálják érthetőbbé, közelebb hozni hozzánk” – mondta a sajtótájékoztatón Böjte Csaba.

Borboly Csaba, aki a Hargita megyei önkormányzat támogatásáról biztosította a produkció szervezőit azt mondta, bízik benne, hogy nagyon sokan részt vesznek az előadáson.

Iskoladrámák és kortárs szövegek



A Nemzeti Színház Csíksomlyói passiója keresztény hitünk alapjaira kérdez rá, miközben új színpadi nyelv megteremtését tűzi ki célul, melyben a bibliai történet XVIII. századi, iskoladrámákban található interpretációja, valamint Szőcs Géza kortárs költői átirata szerves egységet alkot a Berecz András által megszólaltatott vallásos népénekekkel és a néptánc alapú koreográfiával, melyet a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai adnak elő – írták az előadásról a Nemzeti Színház közleményében. Vidnyánszky Attila elmondta, az eredeti, három órás előadást egy közel két órás produkcióvá dolgozzák át a csíksomlyói eseményre.



Az előkészületek már zajlanak, szerdán helyszínbejárást tartott a rendező és a koreográfus. Az itteni próbák a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában augusztus 14-én kezdődnek majd, amikor a helyi táncosokat és további szereplőket is „beépítik” az előadásba. A Nyeregben nagy volumenű, több sportpályányi játékteret képzelnek el, két épített színpaddal, nagyméretű díszletekkel. Az előadás élőzenés kísérettel zajlik majd, a megtekintése pedig ingyenes lesz.