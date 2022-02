Méhnyakrákszűrés Székelyföld-szerte: időben felfedezve kezelhető a betegség

Maros megye több településén látni lehet majd a mobil nőgyógyászati rendelőt • Fotó: Haáz Vince

A méhnyakrák-megelőzési kampányok során arra hívják fel a hölgyek figyelmét, hogy a halálos kór egyszerűen megelőzhető az éves szűrővizsgálattal. A vizsgálat során szakember kenetet vesz a méhnyak felszínéről levált sejtekből és azt laboratóriumban megvizsgálják, hogy kiderüljön, vannak-e kóros elváltozások. Amennyiben gyulladást, elváltozást mutatnak ki, a szakorvos kezelést ajánl és további megfigyelést. Az egészségügyi kimutatások szerint

Romániában évente valamivel több mint négyezer nőt diagnosztizálnak méhnyakrákkal, és kétezerre tehető az évi elhalálozások száma, ami négyszer több, mint az európai átlag.

Mobil rendelő vidékre is

A Maros és Hargita megyét is magában foglaló Központi Fejlesztési Régióban tavaly ősszel indítottak el egy többéves méhnyakrák-megelőzési programot, amelynek keretében rendszeresen szerveznek ingyenes szűrést és tájékoztatást. Legutóbb az elmúlt hétvégén Marosvásárhelyen egy nagyáruház parkolójában állomásozott a felszerelt kisbusz, amelyben szakorvosok tájékoztatták a hölgyeket a méhnyakrák megelőzésének lehetőségeiről, fontosságáról és ingyenesen elvégezték a szűrést is.

Cosmina Uzun doktornő, programvezető a Székelyhonnak elmondta, hogy már több Maros megyei vidéki településen voltak és kiszállnak a következő hetekben is, hogy a vizsgálatot és szűrést elérhetővé tegyék a falvakban élő nők számára is. A visszajelzések alapján sokan élnek az ingyen lehetőségekkel. Február közepén a mobil rendelővel Hargita megyébe is ellátogatnak, ahol a háziorvosok és szakorvosok segítségével tájékoztatják és vizsgálják meg a vidéken élő nőket is. A doktornő kiemelte, céljuk, hogy minél több vidéki településre is eljussanak, hiszen sok hasznos információt akarnak átadni. Az uniós program keretében

a központi fejlesztési régióhoz tartozó megyékben 170 ezer méhnyakrákszűrést akarnak elvégezni,

remélve, hogy az ingyenes vizsgálattal és tájékoztatással életeket is menthetnek.

Országos program is van

A uniós pénzalapból végzett szűrőprogram mellett évek óta lehetőség van az ingyenes méhnyakrákszűrésre egy országos programon keresztül is.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban tavaly 907 szűrést végeztek el, ezek közül 79 esetben derült fény méhnyakrákra utaló, azt megelőző elváltozásra.

Mint a kórház sajtószóvivőjétől, Kiss Edittől megtudtuk, Csíkszeredában továbbra is lehetőség van ingyenes méhnyakrákszűrésre a poliklinikán működő nőgyógyászati és családtervezői kabinetekben.