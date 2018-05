Megvédte az állatkert igazgatója a „rossz színben feltüntetett” medvebocsot

Forrás: Facebook

Lapunknak az állatkert igazgatója elmondta, hogy a három hónapos kis medvebocs az anyamedvével külön helyre van elkerítve, csakis azért, hogy biztonságban legyen, amíg kicsit megnő. Anyja táplálja, s ennél többre nincs is szüksége. Nemcsak a medvék, hanem minden állat naponta háromszor kap friss vizet, az alkalmazottak fokozatosan figyelnek erre.

az állatvédők már azt javasolták, hogy zárják be az állatkertet, sőt aláírásgyűjtést is kezdeményeztek ezzel a céllal.

HIRDETÉS

Ami a soványnak tartott elefántokat illeti, aminek kapcsán már korábban is voltak megjegyzések, Horatiu Gorea elmondta, hogy az ormányosok már nem fiatalok, Hella 51 éves, Tánya pedig 44. Nekik kint és bent is vizes medencéjük, illetve ivóvizes tartályuk van, naponta háromszor kapnak enni, azonkívül vitaminokat is adnak nekik.

Romániában csak a marosvásárhelyi állatkertben lehet elefántokat látni.

„Marosvásárhelyen az állatkertben oktatási programokat szervezünk, tavaly mintegy 85 alkalommal fogadtuk a gyermekeket ilyen foglalkozásokra. Kutatómunkát végzünk, együttműködünk külföldi állatkertekkel és szakemberekkel. Betartjuk a szigorú nemzetközi követelményeket, sőt sok esetben még annál is nagyobb helyet és jobb körülményeket biztosítunk az általunk gondozott állatoknak. A hosszú hétvégén 17 ezer jegyet adtunk el, helyi és más megyéből érkező látogatóink voltak. Az ilyen rosszindulatú, bukaresti személy által keltett rémhírek rosszat tesznek a marosvásárhelyi állatkertnek, s ezért mi szomorúan és felháborodva olvastuk őket” – mondta az igazgató.