Megvalósult álmok: a mesterképzés elvégzése és anyagi függetlenség (x)

A Clearservice cég évek óta arra törekszik, hogy a dolgozóit már itthon felkészítse, és utána is folyamatosan segítse céljaik elérése érdekében. A legfontosabb, a kulcsszó, hogy legyen egy cél.

Ha van célod, akkor tudod, hogy merre tartasz, hogy mit kell elérned, és mennyi van még hátra. Nagyon más egy-két hónapra elutazni külföldre, és más ott élni hosszabb időn keresztül. Vannak kezdeti nehézségek, de a beilleszkedési időszak után a többség megszereti és élvezni kezdi az ottlétet. A szállásokon a kollégák igazi közösséggé alakulnak, és életre szóló barátságok születnek.

Csaba így mesélt

„Az én Clearservice-es történetem, vagy mondhatjuk úgy, hogy karrierem, tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy befejeztem az alapképzést, és nagy álmom, nagy célom volt, hogy Budapesten végezhessem el a mesterképzést. Tudtam, hogy ehhez nekem bizonyos anyagi keretre van szükségem, nem feltétlenül azért, mert itthonról a szüleim nem támogattak volna, hanem inkább azért, mert

szerettem volna a saját lábamon megállni, és a saját céljaimnak megfelelő bevételhez jutni,

hogy ne a szüleim támogatásából éljek, hanem független legyek minden szempontból. Ezért jelentkeztem a Clearservice-hez. Volt egy konkrét célom, hogy mekkora összeget szeretnék megtakarítani, és ez az egy év alatt, amíg kint voltam, sikerült is, sőt túl is teljesítettem, és ez tökéletesen elegendő volt az álmaim megvalósításához.

Amikor elutaztam Németországba, akkor eléggé tartottam attól, hogy milyen lesz kint. Kicsit olyan volt, mint a mesékben, amikor az ifjú felveszi a batyut a hátára és elindul, hogy kipróbálja a nagyvilágot, vagy inkább őt próbálja ki a nagyvilág. De

kint egy olyan fantasztikus csapat fogadott, hogy életre szóló barátságokat is kötöttem.

Amikor hazajöttem, teljesen más ember lettem, másképp álltam az élethez. A kiutazásom után hamarosan már csoportvezetői pozíciót töltöttem be, és lehetőségem volt arra, hogy a képességeimet fejlesszem és emberileg is fejlődjek. Mindezért hálás vagyok a cégnek, és azért is, hogy olyan bevételre tehettem szert, amivel itthon meg tudom valósítani az álmaimat.

A mesterképzés elvégzése után hazaköltöztem, és jelenleg kezdő vállalkozó vagyok, elindítottam a saját cégemet, és folyamatosan dolgozok azon, hogy egyre több mindent megvalósítsak itthon.”

