Megszűnhet a csendes környezet, ha társasházi lakóövezetet építenek ki?

A taplocaiak közül többen is attól tartanak, hogy a Tanorok utcába tervezett társasházas lakóövezet kiépítése miatt eltűnhet a csendes környezet, akadnak azonban olyanok is, akik örülnek a tervezett beruházásnak. Észrevételeiket fogalmazhatták meg a taplocai lakók a Tanorok utcai övezeti rendezési tervvel kapcsolatban a hétfői lakossági fórumon, amelyet a csíkszeredai városházán tartottak.

Beépítenék a Tanorok utca egy részét, többen azonban ódzkodnak a tervezett beruházástól • Fotó: Gecse Noémi

Övezeti rendezési terv (PUZ) készül a Tanorok utcában egy úgynevezett társasházas lakóövezet létrehozására.

A közel négy hektáros összterületre 42, többnyire hatlakásos társasházat terveztek, parkolókkal és zöldövezettel ellátva, illetve a terület közepén egy nagyobb méretű játszótérrel.

HIRDETÉS

A témában hétfőn tartottak megbeszélést, amelyen huszonketten vettek részt a Tanorok utcai, valamint környékbeli lakók közül a csíkszeredai városházán.

A PUZ elfogadása előtt...

A lakossági fórumot Szőke Domokos, Csíkszereda alpolgármestere moderálta, aki a megbeszélés elején arról beszélt, hogy milyen lépések előzik meg egy övezeti rendezési terv elfogadását. Mint magyarázta, ha ilyen jellegű kéréssel keresik meg a polgármesteri hivatalt, akkor ők válaszukban közlik, hogy milyen minimális elvárásoknak, milyen jogszabályoknak kell megfelelnie a készülő rendezési tervnek, továbbá feltételként szabják meg azt is, hogy a kezdeményező értesítse az érintetteket, és hallgassa meg észrevételeiket. Ebben a szakaszban van most a Tanorok utcai övezeti rendezési terv, írásban és szóban egyaránt fogadták a lakók megjegyzéseit, a lakossági fórum is ezt a célt szolgálta.

Ezután a városháza kiközli a beruházónak, kezdeményezőnek az észrevételeket, hogy próbálják meg ezeket orvosolni, megválaszolni

– mondta az alpolgármester.