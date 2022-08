Megszólítják a futás iránt érdeklődőket

Hatféle távra nevezhetnek be a futók a szeptember 16-17-i csíkszeredai futófesztiválra, ugyanakkor a rendezvény második kiadásán egy új, öt kilométeres szakaszon is megmérettethetik magukat a résztvevők.

Néhány nap múlva zárul a nevezés a csíkszeredai futóversenyre, a rendezvény második kiadására már több mint hétszázan jelentkeztek – számolt be Korodi Attila csíkszeredai polgármester hétfői sajtótájékoztatóján Miklós Edit főszervező jelenlétében. A versenyen maratoni, félmaratoni távra, négy fős maratoni váltóra, hét kilométeres éjszakai terepfutásra, két és fél kilométeres családi futásra és egy öt kilométeres távra is be lehet nevezni a rendezvény weboldalán.