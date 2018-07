Megszépült a székelyudvarhelyi fül-orr-gégészet épülete, kizöldült az előtte lévő tér

Ünnepélyesen is átadták a székelyudvarhelyi kórház felújított hátsó udvarát, illetve bemutatták a fül-orr-gégészeti részleg épületén végzett javításokat. Az eseményen elhangzott, hogy a beruházás elsődleges haszonélvezői maguk a páciensek lesznek.

Összesen 1675 növény, több mint harminc fa, hétszáz cserje, mintegy kilencszáz egynyári és évelő növény – számokban így lehet összegezni a városi kórház hátsó udvarán végzett munkálatokat.

A fül-orr-gégészeti részleg épülete előtt kialakított téren 57 ezer lej értékben ültettek el növényeket, a földmunkák összértéke mintegy 100 ezer lejre rúg.

A beruházás során ugyanakkor az impozáns épület is megújult: a folyosókat és a kórtermeket újrameszelték, és műemlék épületről lévén szó a faelemeket és nyílászárókat restaurálják. Ennek a munkának az összköltsége közel 400 ezer lej. Ugyanakkor a kórházkapu téglaoszlopainak felújítására is égető szükség volt, ezeket ugyanis nemcsak a gomba támadta meg, hanem a téglák át is áztak, így a következő tél során minden bizonnyal megrongálódtak volna. Mint arról már írtunk,

a vaskapu és -kerítés újrafestése során eltávolították a két kovácsoltvas lámpatestet, ezeket azonban rövidesen vissza is helyezték.

Akkor az intézmény vezetője arról biztosította az épített örökséget féltő civileket, hogy nem állt szándékukban lecserélni, csupán ideiglenesen távolították el a lámpákat, hogy megjavítsák és megtisztítsák.