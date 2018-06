Megpróbálta kideríteni, hogy kapnak-e pluszfizetést a Székelyföldön szolgáló rendőrök

Mennyi jut egy rendőrnek, ha Székelyföldön teljesít szolgálatot? Nem sikerült még kiderítenie Árusnak. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

„Régóta beszélik úton-útfélen, hogy a rendőrök Székelyföldön veszélyességi pótlékot kapnak. A dolog teljes mértékben hihető, ellenben bizonyítékot hosszú ideig nem mutatott be senki.

Nemrég valaki közzétett egy 2004-es miniszteri rendeletet, amelyben az van, hogy Hargita és Kovászna megyében minden rendőr tizenöt százalékos fizetéspótlékot kap. Mondanom sem kell, hogy ez a rendelkezés több sebből vérzik”

– ismertette keddi sajtótájékoztatóján a gyergyószentmiklósi Árus Zsolt, hozzátéve, hogy a miniszteri rendelet alapját képező kormányrendelet azt tartalmazza, hogy miniszteri döntéssel lehet meghatározni azokat a kritériumokat, amelyek alapján egyes településeken szolgálatot teljesítő, bizonyos beosztásban dolgozó alkalmazottak pluszjuttatásra jogosultak-e.

Árus értelmezésében „ez a cikkely nem kritériumokat tartalmaz, hanem csak úgy megállapítja, hogy egységesen tizenöt százalék pluszfizetésre jogosultak a két megyében szolgálatot teljesítő rendőrök. Egy ilyen intézkedésre nem jogosította fel a minisztert ama kormányrendelet, tehát ez az intézkedés jogalap nélküli, más szóval törvénytelen” – ismertette a témával foglalkozó Árus Zsolt, aki úgy látja, hogy a rendőrség állománya Székelyföldön igencsak felduzzadt. A pluszjövedelmek kapcsán ugyanakkor

diszkriminatív intézkedésnek véli azt, hogy nem kapnak pótlékot azok a rendőrök, akik valóban elszigetelt helyen dolgoznak.

A szóban forgó miniszteri rendelet a 2004-es évből származik, és most arra kereste a választ Árus, hogy még érvényben van-e. Mint tudatta, „mivel törvény biztosítja az állampolgároknak a jogot, hogy közérdekű információkhoz hozzáférjenek, a belügyminisztériumhoz fordultam kérdésemmel: érvényben van-e még ez a rendelet, és ha már nem, akkor létezik-e olyan más érvényes jogszabály, ami hasonló privilégiumot biztosít a két megye rendőreinek.

Választ is kaptam, amelyből egyrészt kiderül, hogy a miniszteri rendelet már nincs érvényben, illetve az is, hogy a most érvényes javadalmazási kerettörvény is tartalmazza azt a lehetőséget, hogy miniszteri rendelettel, bizonyos feltételek mellett egyes rendőrök pluszjövedelmet kapjanak. Azonban

nem derül ki a lényeg, mégpedig azzal az indoklással, hogy a most érvényben lévő miniszteri rendelet szolgálati titoknak minősül.”

Árus Zsolt ezzel kapcsolatban három dologra világított rá. „Ugyanazt a területet szabályozza az utóbbi rendelet, mint a korábbi, amelyik nem volt szolgálati titok. Akkor vajon ez miért lett az? Az alkotmány garantálja a közérdekű információhoz való hozzáférés jogát, korlátozni mindössze néhány esetben lehet: nemzetbiztonsági, közegészségügyi stb. okokból. A fizetési pótlékokra vonatkozó kritériumok nem esnek ezen kategóriákba.”