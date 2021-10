Megoldódtak a gyergyószéki települések működési gondjai

Káosz van a romániai politikában, de a káoszban is ott kell lennie az RMDSZ-nek, hiszen így is segíteni tudja az önkormányzatokat – mutatott rá Bende Sándor parlamenti képviselő, a kormány tartalékalapjából visszaosztott pénzösszegekre utalva. Az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnöke, Barti Tihamér azt mondta, mindegyik gyergyószéki önkormányzatnak megoldódtak a működési problémái.

Bende Sándor és Barti Tihamér • Fotó: Gergely Imre

Működési költségeik fedezésére, illetve folyamatban lévő beruházásaik önrészeihez kérhettek támogatást az önkormányzatok. Gyergyószékre közel 9 millió lej érkezik – mondta el sajtótájékoztatón a két RMDSZ-es tisztségviselő. Utak felújítására, villanyáram-hálózat bővítésére, ivóvíz- és szennyvízrendszer kiépítésére, iskolafelújításre jut ezekből az összegekből.

Bende kifejtette, idén nem hallotta az RMDSZ polgármestereit panaszkodni, ami azt igazolja, hogy csökkent a távolság az önkormányzatok és a kormány között. „Működik a kapcsolat, ami korábban, míg ellenzékben voltunk, a parlamenti szintnél általában elakadt. Most mindenkinek biztosított az év végi működési költségek finanszírozása, míg más években októberben még nem tudták a polgármesterek, hogy miből adnak fizetést az alkalmazottaknak novemberben, decemberben.”

HIRDETÉS

A parlamenti képviselő hozzátette: a lakhelye, Maroshévíz nem kapott most kormánytámogatást, és emiatt a napokban számos szidalmazás érte a helyiektől. A helyzet viszont az – magyarázta Bende –, hogy Maroshévíznek nem voltak problémái a működésének finanszírozása tekintetében, és nincsenek olyan uniós vagy országos projektekből elkezdett beruházásai, amelyeket most támogathattak volna. Megjegyezte,

amikor a PSD volt kormányon, annak Maroshévíz volt a nagy haszonélvezője, míg a magyar települések nem jutottak támogatáshoz.

A képviselő leszögezte, annak ellenére, hogy a keddi bizalmatlansági indítvány után a kormány megbukott és ügyvivő kabinet irányít, az RMDSZ-nek továbbra is az a célja, hogy négy évig részt vegyen a kormányzásban, és továbbra is azt a variánst támogatná leginkább, ha a PNL-vel és az USR-vel alkotnának újra többséget a parlamentben és így alakítanának kormányt is. Azonban nem látja, hogy ennek mi a realitása, az ezt célzó tárgyalások sem indultak el. Számos forgatókönyv elképzelhető. „Káosz van, de a káoszban is ott kell lennünk, hogy segíthessük az önkormányzatainkat” – szögezte le.

Hová mennyi?

Gyergyószentmiklós 1,8, Borszék 1,3, Csomafalva 1,6, Alfalu 1,7 millió lejt kapott most, Újfalu és Szárhegy 300–300 ezret, Remete pedig 440 ezret. Amint Barti Tihamér felsorolta,

Szentmiklóson a teherforgalmi út munkálataihoz és más beruházások önrészébe pótolnak bele, de ebből jut arra is, hogy a fűtésszolgáltató tüzelőt, faőrleményt vásárolhasson.

Borszéken a kezelőközpont építéséhez felvett hitel törlesztését, Alfaluban a kultúrház felújításának munkálatait segítik többek közt.

Az önkormányzatok működése most már mindenhol biztosított, de a beruházásoknál az igény nyilván ennél nagyobb lenne – tette hozzá Barti Tihamér.