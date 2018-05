Megnyitották a víkendtelepet, de van még javítanivaló

• Fotó: Haáz Vince

De a csúszdás gyermekmedence vizét csak akkor töltötték fel, és tele volt szeméttel. Biztos már nem jutott idő a kitakarítására, és sajnálatos módon műanyag üvegek, papírfecnik, virágszirmok úszkáltak benne, az alján pedig jól látszott az egész télen, tavasszal összegyűlt por. A csúszda most jó állapotban van, újrafestették, a lépcsők sem voltak már rozsdásak, mint tavaly idénynyitáskor. Felkerült rá egy új tábla is, amely szerint csak 14 évnél nagyobb gyermekek használhatják. Igen kérdéses, hogy ezt ki fogja ellenőrizni. Ugyanakkor

Ami a vendéglátóipari egységeket illeti, a bejárat melletti három – tavalyhoz hasonlóan – idén is még zárva tart. Az egyik nevet cserélt, ott múlt héten mozgás is volt, remélhetőleg idén megnyitják. A fából épített sarki fagyizó személyzetet alkalmaz, így lehetséges, hogy az sem marad idén zárva. A Tropikallt továbbra is bérbe adják, tavaly a tulajdonosa azt nyilatkozta, hogy mivel egy másik vendéglátóipari egységet is vezet, nincs fizikai ideje ezzel is foglalkozni, azért akarja bérbe adni. A többi helyen mozgás van,

több terasz is megnyílt már, legalább öt-hat helyen lehet falatozni és fagyizni, sörözni.

Azt még nem közölték, hogy mikortól lesz fizetős víkendtelepre a belépés, általában május végén válik azzá, amikor a víz már elég meleg, hogy nyugodtan használni lehessen a medencéket. Az is lehetséges, hogy idén – az igazi nyári időjárásra való tekintettel – már a napokban visszaszerelik a beléptetőrendszert, és használni is fogják.