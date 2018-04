Megnyitották a Márton Ferenc-emlékszobát Csíkszentgyörgyön

• Fotó: Gecse Noémi

Csíkszentgyörgy község közössége újabb adósságát törlesztette a helyi nagynevű őseivel szemben. A megvalósult emlékszoba is azt jelzi, hogy foglalkozunk őseink emlékével – emelte ki beszéde elején a községvezető. Majd azt is bevallotta, hogy

Az ötletgazda arra is rámutatott, hogy a múlt ismerete nélkül nem lehet eligazodni a jelenben, és a jövőt sem lehet megfelelően építeni. Ezt követően méltatta az önkormányzat által a kulturális értékek teremtéséért és megtartásáért az elmúlt években kifejtett munkáját, és átadta a szót György József polgármesternek.

Külön köszönetet mondott Czikó Gergelynek, aki az emlékszoba ötletgazdájaként két éve megkereste őt, hogy felületet kérjen Márton Ferenc életútjának bemutatására az akkor felújított óvodaépületben – amit biztosítottak is számára. Végül György József arra bátorított mindenkit, hogy látogassák a kis múzeumot, hiszen

akkor lehet megtudni, hogy milyen nagy személyiség volt Márton Ferenc, ha végignézik a munkáját. Az emlékszoba pedig éppen azt a célt szolgálja, hogy általa megismerhető legyen a művész életútja, munkássága.

Büszkék lehetnek

Az emlékszoba létrejöttének fő támogatója az önkormányzat mellett a csíkszentgyörgyi közbirtokosság volt, amelynek elnöke, Kézdi József is megosztotta ünnepi gondolatait a hétvégi eseményen. Beszédében érdekes tényeket osztott meg Márton Ferencről és családtagjairól, és azt is felvetette, hogy amennyiben sorra kerül egy Márton Ferenc-szoborállítás, annak legméltóbb helye a háromtizesi temetőkertben lenne, ahol a Márton család síremléke is található. Felszólalása végén hangsúlyozta,

Gál Sándor, Márton Ferenc, Nyírő József, Tompos Sándor mind olyan nevek, amelyek okot adnak a Fiság-völgyében élőknek, hogy büszkék lehessenek születésük helyére.

Minden műfajban minőségit alkotott

Szabó András művészettörténész-muzeológus, az emlékszoba létrejöttének szakmai segítője felszólalásában Márton Ferenc munkásságát méltatta. Többek között arra is rámutatott, hogy Márton Ferenc nemcsak a rajzban, festészetben volt tehetséges, hanem az alkalmazott művészetekben, épületdíszítésben, szobrászatban is. Reneszánsz típusú székelyföldi művésznek nevezte, aki minden műfajban jelentőset, minőségit és időtállót alkotott. Ezt követően Ferencz Imre költő olvasta fel saját, Márton Ferencről írt versét.