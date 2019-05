Megnyitott a főtéri vásár, kezdődnek a városnapi bulik

Marosvásárhelyre, a hagyományos városnapokra csütörtökön megérkeztek a testvértelepülések képviselői és a Ligetben is elkezdődtek a koncertek. A főtéren kézműves- és virágvásár van, ott is szétnéztünk.

• Fotó: Haáz Vince

A borús és hűvös idő ellenére csütörtökön reggel kipakoltak a kézművesek és virágtermelők, jelezve, hogy készen állnak vasárnap késő délutánig fogadni a vásárlókat. Nagyon sok szép kézművestermék van, román és magyar népviseletek, szőttesek, kerámiából készült használati- és dísztárgyak. Vannak olyan kézművesek, akik a munkapadjukat is elhozták, így azt is meg lehet nézni, hogyan faragnak, dolgoznak. A bóvli nem kapott helyet az asztalokon. Ott vannak a vásárban a virágtermesztők is, lehet cserepes muskátlit, petúniát, évelő növényeket vásárolni, vannak díszfák és virághagymák is. A levendula rajongóinak az a jó hír, hogy kenőcsbe kavarva, illóolajként vagy kertbe kiültethető növényként is hazavihetik, több helyről is, az illatos virágot.