Megmaradhat a magyar többség a marosvásárhelyi képviselő-testületben

Az év elején Györfi Júlia POL-os tanácsos mondott le egészségügyi okokra is hivatkozva a tisztségéről. A POL listáján utána Dan Masca következett, de ő nem vállalta a tisztséget, így Pápai László lett a párt új tanácsosa. Beiktatásával egy időben lemondott egy újabb POL-os tanácsos, Hermann Mark Christian, aki személyes és üzleti okokra hivatkozott.

A listán soron következő Catalin Heghes újságíró közösségi oldalán jelentette be, hogy számára most nem alkalmas, hogy köztisztséget vállaljon. Tatár Lehel, aki jelenleg építészetet tanul Kolozsváron viszont elvállalta, hogy marosvásárhelyi tanácsos legyen, így előre láthatóan az áprilisi soros tanácsülésen be is iktatják.

Ha ez így történik, akkor továbbra is tizenkét magyar tanácsos lesz a marosvásárhelyi önkormányzatban, tíz az RMDSZ színeiben, kettő a Szabad Emberek Pártjának képviseletében.