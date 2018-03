Megkezdődött az adófelajánlási időszak

A polgároknak május 25-éig van lehetőségük felajánlani jövedelemadójuk két százalékát. Ezt továbbra is a 230-as számú űrlap kitöltésével tehetik meg, amit már

nemcsak személyesen lehet igényelni a közpénzügyi hivataloknál és a civil szervezeteknél, hanem az intézmény honlapjáról is letölthető.

„A módszertanban nem történt változás. A kitöltött űrlapot felhatalmazott személy is benyújthatja a pénzügyhöz, ez esetben a dokumentumhoz mellékelni kell a meghatalmazást is” – sorolta Dimén Hunor Dénes, a székelyudvarhelyi közpénzügyi hivatal vezetője. A nyomtatványt egyébként az érdekelt civil szervezet képviselője is benyújthatja, ebben az esetben is szükséges a meghatalmazás, és ha egyszerre több papírt is tartalmaz az iratcsomó, azok listáját külön táblázatban kell mellékelni.