Megemlékeznek Koszorus Kálmánról

Koszorus Kálmán.

Koszorus Kálmán tavalyi halálhíre mélyen megrendítette az erdélyi és magyarországi teljes zenésztársadalmat. Bár egy év eltelt, mióta elhunyt, emléke még elevenen él. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy

két eseménnyel is megemlékeznek róla, halálának első évfordulóján, szülővárosában, Marosvásárhelyen.

Március 29-én a sokak által csak Kálmiként emlegetett zenész családja és barátai a Maros Művészegyüttes termébe várják mindazokat, akik ismerték, szerették az egykori zenészt, és akik emlékezni szeretnének rá: a dobosra, cimbalmosra, ütőhangszeresre, xilofonos-marimbásra, brácsásra, táncosra, testvérre, gyermekre, barátra, állatbarátra, de főleg zenészre, aki hangszertől és stílustól függetlenül tudott muzsikálni bármivel, ami csak a kezébe akadt.

Lényéből áradó pajkos humora, jó szíve, segítőkészsége, néha metsző őszintesége, a dolgokra való ironikus rácsodálkozása és érdeklődése nem tett különbséget rang, faj, etnikum között, és ez rengeteg barátot szerzett neki rövid élete során, akik mind tudják, hogy mekkora odaadással tudott bármit csinálni, amibe belekezdett. Az est első fele róla, a második fele pedig neki szól, egyetlen szenvedélyével, a népzenével.

Április 7-8-án a Hagyományok Háza szervezésében is zajlik majd egy megemlékezés, a Kultúrpalotában A magyar cimbalom, ifj. Koszorus Kálmán emlékére címmel cimbalom-mesterkurzust és koncertet szerveznek. „Koncertünkön többfajta formációban és műfajban mutatjuk be a hangszert, ifj. Koszorus Kálmán szellemében, aki ennek a hangszernek is mestere volt, a barokktól Bartókig, a hagyományos népzenétől a cigányzenéig” – írja az esemény ismertetőjében.

A rendezvényeken ingyenesek részt vehet bárki.