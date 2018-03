Megduplázódott a regisztráltak száma

Kirsch Attila és Brassai Hunor mindenkit arra biztat, időben adja le szavazatát • Fotó: Haáz Vince

Nagyon fontos, hogy minden külhoni állampolgár, aki kézbe kapta a szavazatcsomagot, időben leadja azt. A Maros megyei Demokrácia Központ minden nap, szombaton és vasárnap is nyitva tart, délelőtt 10 órától este 20-ig fogadja az érdeklődőket annak érdekében, hogy mindenki, aki regisztrált és élni akar szavazati jogával, kellő tájékoztatást, valamint segítséget kapjon a szavazati csomag kitöltésében és időben történő eljuttatásában a csíkszeredai konzulátusra – hangsúlyozta Kirsch Attila.

A központ vezetője elmondta, annak ellenére, hogy lezárult a regisztrációs folyamat, még mindig sokan vannak, akik szeretnének regisztrálni.

Az emberek nem figyeltek kellően a határidőkre, annak ellenére, hogy több hírcsatornán is tájékoztattuk a külhoni állampolgárokat az időpontokról, azok betartásáról

– magyarázta Kirsch.

Összesen 378 734 külhoni magyar állampolgárt tartanak nyilván, közülük 250 ezren regisztráltak az április 8-ai magyarországi választásokra Romániában – hangzott el a keddi sajtótájékoztatón. A négy évvel ezelőtti választások előtt 132 ezer külhoni magyar állampolgár regisztrált. A regisztrálás lezárult, most egy másik nagy fejezet következik, mégpedig a levélcsomagok poztázása. Kirsch Attila felhívta a figyelmet arra, hogy a múlt héten már jelezték néhányan, hogy kézhez kapták, tehát e héten, s a jövő héten érkezhetnek levélcsomagok.

Maros megyében körülbelül 15 ezer személy vette igénybe a központ nyújtotta lehetőséget a regisztrálásra

– mondta Brassai Hunor. A rendszerigazgató helyettes arra is felhívta a figyelmet, hogy nem biztos, hogy a család minden tagja egyszerre kapja meg a levélcsomagot, ezért türelmet kért mindenkitől. A szavazatok begyűjtésére 29 településen van lehetőség, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt munkatársai arra biztatnak mindenkit, hogy ne halogassa az utolsó percre a szavazatát. Mindössze két-három percet vesz igénybe annak leadása, de ha valaki nincs tisztában azzal, hogy hogyan kell kitölteni, abban is segítséget nyújtanak. Sőt,

ha az idős személyek, betegek, nem tudnak elmenni a központig, akkor a központ munkatársai kiszállnak a helyszínre.

A 0365-430902-es vezetékes, vagy a 0762-248657-es mobiltelefonon lehet érdeklődni bármikor 10 és 20 óra között. A szavazatok leadásának határideje április 7-e, szombat. Másnap, április 8-án, vasárnap az összegyűjtött szavazatokat Magyarország csíkszeredai külképviseletére szállítják.

Az RMDSZ is mozgósít



Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, az RMDSZ Maros megyei vezetője nemrég az április 8-ai magyarországi választásokról tanácskozott a szövetség színeiben mandátumot nyert polgármesterekkel, alpolgármesterekkel, illetve megyei tanácsosokkal. Maros megyében is az Eurotrans Alapítvány az RMDSZ-szel közösen mozgósít a magyarországi választásokra, sőt, az elkövetkező időszakban a levélszavazatokat, igény szerint el is szállítják a csíkszeredai főkonzulátusra. Az érdeklődők április 6-ig adhatják le levélszavazataikat a megyei, illetve a helyi RMDSZ szervezeteknél, önkormányzati vezetőknél. Ugyanitt igényelhetnek segítséget az azonosító nyilatkozatok kitöltésében – közölte a megyei elnök.