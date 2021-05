Még sok a hiányosság a mobiltelefon-térerő lefedettség terén a székelyföldi megyékben

Több mint ötven olyan település van Maros megyében, ahol vagy egyáltalán nincs vagy csak részben van mobiltelefon-térerő. Hasonló a helyzet Hargita, illetve Kovászna megyében is, és mindazokon a településeken, ahol a hegyek miatt kevésbé fogható be a mobiltelefonos jel. Ez nem csak az idős emberek számára nehezíti meg a segítségkérést, de az iskolások számára is gondot okoz az online oktatásban.