Még nem tárgyalt a minisztérium a háziorvosokkal arról, hogy ők is olthatnak majd

Noha a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke, Valeriu Gheorghiţă bejelentette, hogy április végétől a háziorvosi rendelőkben is elkezdik a beoltásokat, a minisztérium még nem ült le tárgyalni a háziorvosokkal ezzel kapcsolatban. Tehát szerződést sem kötöttek velük, a háziorvosok így nem tudják, milyen feltételeknek kell megfelelniük a rendelőknek.

A szerződésre várnak a háziorvosok, hisz eddig még senki nem tárgyalt velük a koronavírus elleni vakcina beadásának feltételeiről. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Valeriu Gheorghiţă szerint a háziorvosok az AstraZeneca és a Johnson&Johnson által kifejlesztett vakcinával oltanak majd április végétől. A háziorvos maga dönti el, hogy a hozzá tartozó személyeket milyen sorrendben oltja. A megyei közegészségügyi igazgatóságok március végéig összesítik, hogy hány háziorvos hajlandó részt venni a kampányban – adta hírül az Agerpres hírügynökség a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnökének bejelentését.

Erről a tervről azonban még egyáltalán nem tárgyaltak az érintettekkel, azaz a háziorvosokkal, akik nem a kormány vagy a minisztérium beosztottai, hanem magánpraxisban dolgozó orvosok – nem a saját kezdeményezésükre, tegyük hozzá.

Amennyiben a kormánynak vagy az egészségügyi minisztériumnak az az óhaja, hogy az oltásban részt vegyünk, akkor már elő kellett volna állniuk a szerződésjavaslattal, hiszen mi nem vagyunk alkalmazottak, beosztottak, nem lehet hatalmi pozícióból feladatokat osztogatni nekünk, mert az törvénytelen. Mi törvényes alapon szeretnénk működni, tehát ha pluszszolgáltatást akarnak tőlünk, akkor álljanak elő a szerződéssel, hisz rengeteg jogász és közgazdász is dolgozik az egészségügyi minisztériumban. Miért olyan nagy dolog egy szerződést megírni?

– tette fel a költői kérdést Szabó Soós Klára, a Hargita Megyei Háziorvosok Szövetségének elnöke. Mint hozzátette, az oltási központokban is eltelt két hónap, amíg előálltak a szerződéssel. A csíkszeredai háziorvos kifejtette,

óriási humánerőforrás-hiánnyal küszködnek, kevés a háziorvos, egy asszisztenssel tudnak dolgozni, orvosi írnok alkalmazása szóba sem jöhet, és naponta 25–40 beteget kell ellátniuk, hiszen nemcsak koronavírus van, hanem továbbra is léteznek például magas vérnyomásos betegek, szívbetegek, cukorbetegek.

Ezért egyszer szeretnék látni a szerződést, hogy világosan kiderüljön belőle, milyen feltételeknek kell eleget tenniük, mivel a háziorvosi rendelők nem rendelkeznek fektetőkkel például. „Eddig a legtöbb feltételt nem tudjuk teljesíteni, mert az infrastruktúránk nem engedi meg, tehát előbb világosan, egyértelműen megfogalmazott szerződésre van szükség” – fogalmazta meg véleményét Szabó Soós Klára.

Váczy Ida marosvásárhelyi háziorvos is a szerződést hiányolja, amelyből kiderülhetnek az oltáskampány részletei, elvárásai. „Semmit nem tudunk még arról, hogy mit vár el a minisztérium tőlünk, és mit ajánlanak. Sok részletet kell tisztázni, például oltóanyagtípustól függően kell megoldani a tárolást, hisz szinte mindegyiknek különböző tárolási procedúrája van, tisztázni kell az oltási szerződés feltételeit, körülményeit. A többi kolléga is attól tart, hogy nem tudja, milyen elvárásoknak kell megfelelnünk, mennyiben támogatnak, hogy majd ha ellenőriznek minket, tudjunk megfelelni az elvárásoknak, és ne legyenek sorozatos büntetések kommunikációs félreértések miatt, amelyet egy letisztázott szerződés kivédhetne” – fogalmazott a marosvásárhelyi háziorvos.

Mint hozzátette, ha tisztázódnának a részletek, akkor

azoknak a beteg és idős pácienseknek a beoltását időzítené hamarabb, akikről tudja, hogy nehezebben viselnék el a koronavírusos fertőzést.

Ha pedig van elég oltóanyag, és a nem krónikus betegek és fiatalabbak is jelentkeznek, akkor őket oltaná be következőként. „Az a lényeg, hogy minél nagyobb közösség megkaphassa az oltóanyagot. Ugyanúgy vinném, mint a sima influenza elleni vakcinát, amelyet most már nem csak az idősek kapnak, hanem bárki megkaphatja, aki jelentkezik” – mondta el Váczy Ida a Székelyhon megkeresésére.