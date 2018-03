Még mindig sok a beteg, de enyhülhet a beteglátogatási korlátozás

Illusztráció

Február 12–18. között 1640 személyt diagnosztizáltak felső légúti megbetegedéssel az orvosok, a betegek közül tizenketten kerültek kórházba. A tüdőgyulladásos esetek száma 147 volt, a betegek közül 31-en szorultak kórházi kezelésre. Február 19–25. között a felső légúti megbetegedések száma az előző héthez képest megduplázódott, 2697 pácienst jegyeztek, akik közül kilencet kórházba utaltak.

Ugyanebben a periódusban 146 személyt diagnosztizáltak tüdőgyulladással, közülük harmincat beutaltak – közölte lapunkkal Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Hozzátette, hogy a megbetegedések száma két és félszerese a tavalyinak, hiszen a múlt év hasonló időszakában 1072 felső és 67 alsó légúti megbetegedést jegyzett az összesítés.

Noha még mindig nagyon sok a megbetegedés, február 26. és március 4. között kissé javult a helyzet,

az említett időszakban felső légúti panasszal 2471-en fordultak orvoshoz, közülük 13-an kerültek kórházba. A tüdőgyulladásos esetek száma is 119-re csökkent, 25 beteget utaltak kórházba.

A székelyudvarhelyi városi kórházban február végén egy kiskorút diagnosztizáltak influenzával, emiatt az intézmény vezetősége korlátozta a beteglátogatást. Ez még érvényben van, azonban mivel a beteget már hazaengedték, várhatóan enyhítik a korlátozást – tudtuk meg Lukács Antal igazgatótól.

HIRDETÉS

„Nagyon kemény influenzaszezonban vagyunk. Országosan nyolcvan körül van azoknak a betegeknek a száma, akik vírustani szempontból igazoltan a fertőzés következtében hunytak el. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt ennél több hasonló elhalálozás, de azok esetében nem történt laborvizsgálat” – fogalmazott a kórházigazgató.

Hargita megyében eddig 14 betegnél igazolták az influenzavírus jelenlétét, amely egy áldozatot is követelt:

február első hetében Csíkszeredában egy krónikus betegségben szenvedő 65 éves asszony hunyt el a fertőzés következtében.

Az előző évektől eltérően ezúttal viszonylag időben, már november elején megkapta a kért 8500 adagot az influenza elleni oltóanyagból a megyei népegészségügyi igazgatóság, ezt szét is osztották a háziorvosok és az egészségügyi intézmények között – közölte Tar Gyöngyi. Hozzátette, ezt a mennyiséget jórészt be is adták az erre jogosultaknak, így a lakosság leginkább veszélyeztetett része védettséget élvez a fertőzés ellen.

Nincs oltóanyaghiány



Egyelőre nincs hiány a kötelező oltóanyagokból Hargita megyében. Noha nagyon keveset kaptak a hexavalens vakcinából, a készlet két hónapra elegendő, míg a kanyaró ellen is védelmet nyújtó ROR-oltóanyagból három hónapra elegendő tartalék van – közölte Tar Gyöngyi. Hozzáfűzte, remélhetőleg még időben megérkezik az általuk kért mennyiség ahhoz, hogy ne is lépjen fel hiány.