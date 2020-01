Még mindig nem tudni, hogy viselheti-e Nyirő József nevét a székelyudvarhelyi könyvtár

A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. Törvényszéken döntik el, hogy visszakerülhet-e a falra a kívánt elnevezés • Fotó: Erdély Bálint Előd

Tavaly február végi ülésén fogadta el a székelyudvarhelyi önkormányzat, hogy Nyirő Józsefről nevezzék el a városi könyvtárat, ám valamivel több mint egy hét múlva már a határozat visszavonására utasította a testületet a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal.

Venczel Attila székelyudvarhelyi városi jegyző a törvényeknek megfelelően elő is terjesztette az áprilisi ülésre a visszavonással kapcsolatos tervezetet, ám ezzel nem értettek egyet a képviselők.

Ezután fordult a bírósághoz a prefektúra. A keresetet a külügyminisztériummal folytatott levelezésükre alapozták, amely szerint

Nyirő egyebek mellett háborús bűnös és fasiszta ideológiát képvisel, ezért nem szabad terjeszteni a kultuszát.

A külügyminisztérium szerint utóbbi vádakat az Elie Wiesel Holokausztkutató Intézet vizsgálatai igazolják. A prefektusi hivatal ugyanakkor úgy véli, hogy

a Hargita Megyei Névadó Bizottság negatív véleményezése is a határozat visszavonása mellett szól.

Felvették a kesztyűt

A városháza azzal védekezik, hogy

semmilyen erre hivatott bíróság nem ítélte el Nyirő Józsefet az említett vádak alapján, így a romániai törvények szerint nem mondható bűnösnek.

Ez azt is jelenti, hogy a névadással nem terjesztenek nem követendő ideológiákat. Venczel Attila arra is kitért, hogy korábban volt egy hasonló ügy, amikor egy tanintézet által szerkesztett naptárba került be Nyirő képe. Akkor is összeállított egy vádiratot az ügyész, ám azt végül nem nyújtotta be. Ezt is a bírák tudtára adták. Ugyanakkor rámutatott, hogy

a névadó bizottság véleményezése konzultatív jellegű, így ez esetben sem követtek el hibát az önkormányzati képviselők.

A jegyző mindemellett hangsúlyozta, a névadással kapcsolatos határozattervezet előterjesztésekor jelezte a képviselőknek, hogy bár törvényes lépésről van szó, az említett holokausztkutató intézet nagy tekintélynek örvend országszerte, ezért érdemes figyelembe venni a véleményét a döntés meghozatala előtt. Tavaly egyébként már kitűztek egy dátumot az ügy tárgyalására, ám akkor halasztani kellett, mivel nem jelent meg a bíró. A következő alkalom e hónap végén lesz. Ennek ellenére Venczel Attila úgy véli, hogy

jócskán elhúzódhat az ítélet meghozatala.

Felkerült, majd lekerült

A helyi határozat érvénybe lépése után a városháza elhelyezett egy névtáblát a könyvtár falán, ám azt követően, hogy a prefektusi hivatal bíróságon támadta meg a döntést, le is vették – magyarázta Venczel. Attól a pillanattól ugyanis felfüggesztettnek minősült a képviselők által meghozott döntés.