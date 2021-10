Még egyszer meg kell csinálni ugyanazt Bögözben, de most már jól

Nem megfelelően lefektetett szennyvízvezetékeket kell kicseréljen, illetve helyreállítson Bögözben és Décsfalván a hálózat kiépítésével megbízott vállalkozó, ami miatt bizonyos időközönként utcák lesznek lezárva a településeken. Mindemellett több faluban is folyamatban van az említett rendszerek kiépítése, ám a munkát némileg megkésve, csak jövő nyáron fejezik be.

Időszakos forgalmi korlátozásokra kell számítani Bögözben a szennyvízhálózat kiépítése miatt • Fotó: Erdély Bálint Előd

újra kellett tervezni, lassan haladt a kivitelezés, ráadásul a magas pályázati önrészek mellett, hibásan elvégzett munkafázisok is voltak.

Két sikeres pályázat révén épül a szennyvízhálózat Bögöz község legtöbb településén: az Európai Unió Vidéki Beruházások Ügynöksége (AFIR) támogatja a községközpontban, Décsfalván és Agyagfalván zajló munkát, az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) szerzett hozzájárulásból pedig Bétában, Székelydobóban és Vágásban dolgoznak. A munkálatok már eddig is több bonyodalommal jártak, hiszen

Az elmúlt héten le kellett zárni a Szűkő utcát, ahol nem megfelelően helyezték el a szennyvízhálózati vezetékeket, a probléma helyreállítása még jövő héten is fog zajlani – tudtuk meg Ülkei Zoltán polgármestertől. Hasonló problémák merültek fel ugyanakkor további három utcában a községközpontban és egy décsfalvi szakaszon is. Ezek kivizsgálása jelenleg is zajlik.

Rosszul voltak lefektetve a csövek, amiket helyre kell állítani, a régi vezetékeket ki kell szedjék a földből és a helyükre újak kell kerüljenek

– fogalmazott az elöljáró. Mindemellett más munkapontokon is zajlik a hálózat kiépítése, amelyet a pályázat meghosszabbítása után legkésőbb jövő nyár elején kell befejezni. Ennél tovább nem szeretné hosszabbítani a megszabott határidőt az önkormányzat, hiszen

az idő eltolása minden esetben pénzbírsággal jár a község számára.

Jelenleg a 137-es számú megyei út mentén, Bögözben dolgozik a kivitelező, így azon félsávos útlezárásra kell számítani.