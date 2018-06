Medvehúsos hamburgert készítettek a sepsiszentgyörgyi BBQ Fesztiválon

Így csinálta a show-t az Anna and the Barbies Udvarhelyen

Az Udvarhely Napok péntek esti sztárvendége a magyarországi Anna and the Barbies zenekar volt. Hát persze, hogy mi is ott voltunk, és most olyan fotókat mutatunk, ahogy még a jelenlévők sem igazán láthatták a fellépőket. Ha csápoltak, akkor semmiképp.