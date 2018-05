Medvecsaládot láttak a somostetői erdőben – nem árt óvatosan túrázni

A marosvásárhelyi állatkert mögötti turistaösvényen, a jeddi és a székelybósi erdőben is medvéket láttak az elmúlt napokban – tudtuk meg Kovács Róberttől, a Maros megyei hegyimentő szolgálat vezetőjétől. A szakember elmondta, hogyan próbáljuk elkerülni, hogy túrázás közben lehetőleg ne keresztezze utunkat a boccsal levő anyamedve. Marosvásárhelyen a Somostető környékén 2016 júniusában és 2014 áprilisában is láttak medvecsaládot.

Marosvásárhely közelében is tartani kell a medvéktől. Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Több turista jelezte az elmúlt hétvégén a Maros Megyei Hegyi-, Vízi- és Barlangi Mentőszolgálat szakembereinek, hogy anyamedvét és bocsokat láttak a marosvásárhelyi állatkert mögötti turistaösvényen, de a város környéki erdőkben is.

A mentőszolgálat közleményben figyelmezteti a túrázókat, turistákat, hogy legyenek óvatosak és számoljanak azzal a lehetőséggel, hogy medvenyomokat látnak, vagy találkoznak a medvecsaláddal.

Száz kilométert is megtesznek

A hegyimentő-szolgálat vezetője Kovács Róbert elmondta, hogy három-négy éve minden tavasszal megjelennek a medvecsaládok a város környéki erdőkben, kisebb-nagyobb riadalmat keltve.

Tudni kell, hogy nem a somostetői játszótéren látták a medvéket, hanem az állatkert mögötti turistaösvényen túrázók jelentették, hogy anyamedvét és bocsokat láttak. És nemcsak ott, hanem a jeddi és székelybósi erdőkben túrázók is hasonló esetekről számoltak be. Tudni kell, hogy ez nem azt jelenti, hogy a medvék ott tanyáznak, ott vannak, hanem, hogy időnként ott láthatóak.

Tudjuk, hogy egy medvecsalád naponta öt, de akár száz kilométert is megtesz, így lehet, hogy ma itt vannak, holnap pedig Szovátán bukkannak fel. De bizonyos, hogy visszatérnek, hiszen élelemet keresnek. Ilyenkor még a magasabb vidékeken, hegyekben nincs elegendő friss rügy, táplálék, így ott csak a nagy és erdő medvék jutnak élelemhez,

a bocsokat nevelő anyamedvék kénytelenek bemerészkedni a lakott területek környékére, ahol még ételmaradékokat is kapnak, kukáznak, s füvet, rügyeket is többek kapnak

– mondta a szakember.

Csak akkor támad, ha meglepik

Megkérdeztük tőle, mit javasol a túrázóknak, mit tegyenek, ha az erdőbe készülnek vagy akár a kijelölt turistaörvényeken tesznek meg nagyobb távokat az erdőben. Kovács Róbert azt mondta, hogy az ajánlott, ha hangosan, beszélgetve közlekedik a csoport, így a medve idejében meghallja a közeledtüket és elmenekül. Hiszen

a medve leggyakrabban csak akkor támad, ha meglepik és megijednek, ha időben megérzi az ember közeledtét.

Aki egyedül indul túrázni, az vegyen egy botot a kezébe, s időnként csapjon rá a közeli fákra, bokrokra, azzal is zajt csapva. Az is nagyon fontos, hogy ha az ember veszi észre először a medvét, akkor már ne csapjon zajt, hanem hátráljon el a medve környékéről. Semmiképp ne közelítsen, ne fotózza, ne zavarja meg.

Korábban a Milvus Csoport emlősvédelmi munkacsoportjának létrehozója, a farkasok és medvék tanulmányozásával foglalkozó Kecskés Attila elmondta, teljesen természetes, hogy az erdőben medvék vannak, s amíg nem lakott területen találkozik velük az ember, addig nincs semmi gond.

Tudni kell, hogy a medve sokkal jobban fél az embertől, mint fordítva, ezért ha megpillantja, rögtön elmegy a környékről. Sokkal valószínűbb, hogy a medve érzi, látja meg először az embert, mint fordítva. Az, hogy a somostetői erdőben, az állatkert mögött látott valaki medvét, nem ad okot ijedelemre

– mondta a szakember, akitől azt is megtudtuk, hogy mivel a medvék nagyon nagy területet tesznek meg naponta (akár ötven kilométernél is többet), s különböző vadászterületük van, nem lehet pontosan megmondani, hogy Maros, illetve a környező megyékben mekkora a medveállomány. Kecskés Attila elmondta,

a medvék akkor jönnek be lakott területre, ha az ételmaradékokat is tartalmazó kukákat nem ürítik rendszeresen, azok szaga odacsalja őket.

Három éve a sétányon járt

Marosvásárhelyen a Somostető környékén 2016 júniusában, s 2014 áprilisában is láttak medvecsaládot. Az elmúlt években a legnagyobb galibát az a medve okozta, aki 2014 júniusában többször bejött a somostetői sétányra, s ott falatozott a szemeteskukákból, sőt felborította a sétány mellett levő koktélospultot is. Akkor óvintézkedéseket is bevezetett a városháza, sötétedés után nem lehetett a futópályát használni, s nem ajánlották a nappali túrázást sem a környéken. Végül a vadászok és állatvédők közösen elaltatták és Ratosnyára szállították az állatot.