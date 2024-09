Matricajeggyel indul a Lábbusz

Gyerekkacaj töltötte be Sepsiszentgyörgy utcáit kedden reggel: elkezdődött az iskolákban az oktatás, ezzel együtt a Lábbusz program is. Nyárádszeredában is Lábbusszal enyhítenek a reggelente megnövekedő autós forgalmon.

Farkas Orsolya Simon Virág 2024. szeptember 10., 11:562024. szeptember 10., 11:56 2024. szeptember 10., 12:042024. szeptember 10., 12:04

Az idén harmadik születésnapját ünneplő Lábbusz program Sepsiszentgyörgyön tíz útvonalon, összesen 13 kilométeren kíséri gyalog az iskolába a gyerekeket. A Lábbusz az idei tanévben szeptember 10-én indult újra, a gyerekcsoportok egy része az Erzsébet parknál gyülekezett nyolc óra előtt egy közös fotó erejéig. Hirdetés Buslig Kincső programfelelős kedden kísérőként érkezett, elmondása szerint az eddigi években legtöbb 220, de a téli hidegben is nagyjából 100 kisiskolás szánta rá magát a gyaloglásra. Abban bíznak, hogy idén tovább növelhetik a létszámot. Kísérők nélkül nincs Lábbusz Reggelente legkevesebb 18, legtöbb 23 kísérőre van szükség, ez a létszámtól függ. Például

ha egy útvonalon kb. hatvan gyerek sétál, oda legalább négy-öt „buszsofőr” kell.

Ezen a héten a feladatot a Székely Mikó Kollégium tanárai és szülők, nagyszülők vállalták be, de szeptemberre több önkéntes is előre jelentkezett. Ez viszont nem azt jelenti, hogy az egész évet le tudják fedni.

Kísérőkből soha nincs elég.

Ha nem keressük fel őket, ha nem hirdetjük, akkor kissé elakad a jelentkezés. Úgyhogy nem szabad hátradőlni, kísérőre mindig szükség van, várjuk a csapatba” – hangoztatta Buslig Kincső.

Fotó: Tuchiluș Alex

A reggel 7–8 óra közötti periódus sokaknak zsúfolt, aki viszont teheti, annak így módja nyílik aktívan hozzájárulni a gyerekek jólétéhez. Újdonságokkal is készülnek Bőven hozott magával meglepetéseket is az idei Lábbusz, újdonságnak számít például a vaskosabb matricagyűjtő-album, amelyet kiegészítettek néhány színezőoldallal. Továbbá új nyereményeket is létrehoztak, hiszen sok gyerek már a korábbi években kigyűjtötte az eddigieket: lesz névre szóló ceruzatartó és játékkisbusz, lábbuszos tolltartó és kitűző is.

Fotó: Tuchiluș Alex

„Bízunk abban, hogy ezzel is sikerül motiválni a gyerekeket. Kiemelném, hogy ezek a nyeremények nem Kínából érkeznek, hanem minőségi termékek, egy sepsiszentgyörgyi vállalkozó készíti” – szögezte le Buslig Kincső. A Lábbusz menetrendje elérhető Sepsiszentgyörgy önkormányzatának honlapján és a program Facebook-oldalán is. Nyárádszeredában is elindult a Lábbusz Nyárádszeredában is megnövekedett autós forgalommal és dugókkal indultak a reggelek iskolaidőben, erre keresett megoldást a helyi önkormányzat, amikor önkéntesek, szülők, tanárok és városházi alkalmazottak bevonásával három éve elindította a Lábbusz programot. Az új tanévben hatvan gyerekkel indult újra kedden a Lábbusz, Veress Tünde programfelelős a Székelyhonnak elmondta, alapvetően az elemi osztályos diákok számára kezdeményezték a programot, de aztán kisebb, óvodás gyerekek is csatlakoztak, így most vannak a csapatban óvodába és iskolába igyekvők egyaránt. Két végállomása van a Lábbusznak, és

a leghosszabb távot, 2,5 kilométert az andrásfalvi „járattal” közlekedők teszik meg.

Több találkozási pont van, ahol a gyerekek csatlakozni tudnak az önkéntes felnőttek által vezetett csoportokhoz, hogy közösen jussanak el a Deák Farkas Általános Iskolához.

Gyalog a suliba Nyárádszeredában is Fotó: Veress Tünde Facebook-oldala