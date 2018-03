Matekkel mentenék meg az oktatást: számolgatják, hogyan lehet a legkisebb veszteséggel kijönni a fejkvótarendszerből

Olyan tanintézet is van Hargita megyében, amely éves bérköltségeinek csak negyvennégy százalékát kapná meg a fejkvóta alapú finanszírozás alapján, így továbbra is elkerülhetetlennek tűnnek az elbocsátások a költségspórolások kivitelezése érdekében. A tanügyben az új bértörvény negatív hatásai miatt is nő az elégedetlenség, többek között ezekért jött szóba a próbaérettségi és az országos készségfelmérő próbavizsgáinak bojkottja.