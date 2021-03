Marosvásárhely és Szováta is él az új bölcsődeépítési program lehetőségével

Nagy hiány van Romániában a bölcsődékből, hiszen kevés a létesítmény, ez alól pedig a székelyföldi megyék sem jelentenek kivételt. A magyarlakta településeken legtöbb helyen megfogalmazódott az igény a bölcsődék iránt. Marosvásárhely és Szováta is pályázik az új bölcsődeépítési programra, hiszen mindkét településen sokkal nagyobb az igény, mint ahány hely van.

Romániában jelenleg mindössze 386 bölcsőde működik. Igény van az újakra • Fotó: Rab Zoltán

Cseke Attila romániai fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter nemrég videóban mutatta be a kormány bölcsődeépítési terveit. A hazai bölcsődeépítési program keretében három típusú bölcsődemodell készül, amelyek 4-5, 6-7, illetve 10-11 csoport befogadására lesznek alkalmasak.

A legkisebb bölcsőde 40-50 gyereket, a legnagyobb típusú 100-110 gyereket tud fogadni.

A miniszter reményét fejezte ki, hogy már ősszel megköthetik az első tervezési és kivitelezési szerződéseket.

Kétszer annyi jelentkező

Marosvásárhelyen évek óta hatalmas igény mutatkozik a bölcsődei helyekre, hiszen

mindig szinte kétszer annyi jelentkező van, ahány helyet biztosítani tudnak a hat bölcsődében; tavaly például a 337 helyre 677-en adták le jelentkezésüket.

Így érthető, hogy a marosvásárhelyi önkormányzat is bejelentkezik a fejlesztési miniszter által bemutatott bölcsődeépítési programra. Mint Portik Vilmos alpolgármestertől megtudtuk, már keresik a megfelelő területeket, és több létesítmény megépítésére is nyújtanak majd be pályázatot.

Erdőszentgyörgy első bölcsődéje

A magyar állam a református egyházon keresztül több településen is épített óvodát Erdélyben az elmúlt években, van ahol bölcsődét is alakítottak ki az új épületekben. Erdőszentgyörgy is hasonló cipőben jár,

az újonnan felépült két szintes épület felső emeletén hamarosan megnyitják a település első bölcsődéjét

– számolt be lapunknak Átyin Andrea Kata, az erdőszentgyörgyi polgármesteri hivatal sajtószóvivője. „Az alsó szinten működik az óvoda, két óvodai csoport már beköltözött az új épületbe. Ám, mint köztudott, a bölcsőde beüzemelése hosszas engedélyeztetési folyamatot igényel, ezért az csak április 12-én indulhat el.

A gyerekek már be vannak íratva, a dadusok alkalmazva vannak, és két csoport nyílhat, kilenc-kilenc gyerekkel, hisz a jelenlegi hazai törvények ennyit engednek meg ekkora befogadóképesség mellett

– fogalmazott Átyin Andrea Kata. A beiratkozásnál elsőbbséget élvez az a család, ahol mindkét szülő dolgozik, illetve a helyiek, de a kisvárosban elegendő ez a 18 hely, nem kellett senkit elutasítani.

Nyolcvan fős bölcsőde épülne Szovátán

Az erdőszentgyörgyiek számára eddig Szovátán volt a legközelebbi bölcsőde, de a több mint tízezer lakosú fürdővárosban is csak egy bölcsőde működik, és jelenleg 25 gyereket tudnak fogadni a járványügyi helyzet miatt. Túljelentkezés van itt is, tehát sokkal több helyre lenne szükség, mint ahány jelenleg van, ezért

Szováta önkormányzata Nyárádremete, Sóvárad, Kibéd önkormányzataival közösen nyújtották be az iratcsomót a kormány bölcsődeépítési programjára a napokban

– tudtuk meg Szováta polgármesterétől, Fülöp László Zsolttól. A legnagyobb létesítmény lenne Szovátán, amely összesen nyolcvan fő befogadására lenne alkalmas, mert ősztől összesen annyira lenne igény. Májustól fogják az új óvodát is birtokba venni a szovátai kisgyerekek, és a tervek szerint mellette fog megépülni az új bölcsőde is a Kisállomás környékén – részletezte az üdülőváros vezetője.

Romániában jelenleg 386 bölcsőde működik, ami azt jelenti, hogy egy megyében átlagban mintegy 10 ilyen létesítmény van, de egyes megyékben ennél is kevesebb.