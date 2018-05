Maroshévíz a jövőnek üzen: nem hagyja veszni a múltat

„Nem sokaság, hanem lélek s szabad nép tesz csoda dolgokat” – ezen Urmánczy-idézet jellemzi leginkább azt, ami a hétvégén Maroshévízen történt. Nagy eseménynek számítanak minden esztendőben a Maroshévízi Magyar Napok, amelynek része az Urmánczy Nándor Emléknap is. Idén, a névadó születésének 150. évfordulóján a legrangosabb vendégek körében került sor a jövőnek üzenő emléktábla leleplezésére, díjátadásra és könyvbemutatóra.

Sokszoros ünnep a szórványban. Maroshévízen ünnepelt a magyarság • Fotó: Balázs Katalin

A színes programkavalkádból a szombat emléknapként emelkedett ki. Főhajtás volt ez a 150 éve született dr. Urmánczy Nándor előtt, akinek munkája és tartása tette feledhetetlenné, példamutatóvá őt a maroshévízi magyarság számára. Több vendég is nagyra értékelte, hogy e nap programja ökumenikus igehirdetéssel kezdődött, az ünnepségre a gyergyószentmiklósi Gál Hunor örmény katolikus plébánost elkísérték a vörös köpönyegesek is. Urmánczy sírjának megkoszorúzását követően

Urmánczy, a nagy magyar ereiben örmény vér is csörgedezett.

A rendezvényszervező egyesület elnöke, Czirják Károly több meglepetéssel is szolgált az egybegyűlteknek, ezek közül az első volt a körültekintő szervezés, ugyanis megszólított határon inneni és túli személyiségeket, nem feledkezve meg arról sem, hogy

A nagy ellenállással szemben is megszületni akaró, immár tíz esztendeje létező Urmánczy Nándor Egyesület elmúlt évtizedéről Bodor Attila alelnök számolt be, majd átadásra került az Urmánczy-díj is. A kiválasztott laudációját Mezei János megyei önkormányzati képviselő mondta el, méltatva azt a személyiséget, aki az emléknap társszervezője, Urmánczy emlékezetének életben tartója, a maroshévízi magyarság kezdeményezéseinek felpártolója, aki székelyként tud rátekinteni a magyar nemzetstratégiára. Idén e rangos kitüntetést Szász Jenő, a NSKI elnöke vehette át.

HIRDETÉS

„Mindig hitt abban, amit Urmánczy így fogalmazott meg: az a nemzet, amely nem bízik a maga erejében, és beletörődik abba, hogy mások irányítsák sorsát, az a nemzet megérett a pusztulásra. Amikor úgy érezte, ez a mondat megkapaszkodni látszik az erdélyi magyarság körében, dacolva az elnyomókkal, megteremtette a demokrácia alapfeltételét, a választás szabadságát. Nem adta fel, küzdött és küzd Urmánczyhoz hasonlóan, hogy megmaradhassunk szülőföldünkön magyarnak” – fogalmazott Mezei János a kitüntetettről.

Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet jelmondatát idézve elmondta: „Felelősséggel és hűséggel – e két szó hétköznapi jelentését nem kell ragozzuk. De van egy szentírásbéli értelmezése is: a hűség a Jóisten viszonyulása az általa teremtett emberhez, a felelősség pedig nem más, mint az ember válasza a Jóistentől kapott küldetésre. Ezt a hűséget és felelősséget szeretném megköszönni önöknek, a peremvidéken élőknek, mert ez erőt ad azoknak is, akik nem szórványban, hanem tömbben, akár az anyahazában élnek.”