Maros Művészegyüttes: nincs román állami támogatás

• Fotó: Haáz Vince

Míg a román tagozat táncosai és zenészei a centenáriumi ünnepi sorozatra készülnek, és előadásaikat igen nagy népszerűség kíséri, a magyar tagozat Budapesten kezdte az évadot. Az ünnepi rendezvények, évfordulós események mellett szívesen tesznek eleget olyan meghívásoknak is, amelyek révén kis településekre, 200 lelkes falvakba viszik el produkcióikat – ismertette Barabási Attila Csaba azt a tevékenységet, amely a leginkább jellemzi az együttest. Mivel a megyei önkormányzat által biztosított idei költségvetés jóval szűkösebb az előző évekénél, több fellépést kell vállalniuk. A költségvetési hiányt ugyanakkor pályázatokból próbálják pótolni, ami csak részben sikerül. Mert

míg az Európai Unió és Magyarország is rendszeres támogatást nyújt az együttesnek, a román állam nem tartja fontosnak a hagyományos kultúra, a népi művészetek felkarolását

– mutatott rá az igazgató, aki sajnálatát fejezte ki, hogy pályázataikat pozitívan bírálták el többször is, de amikor a pénzosztásra került volna sor, lemaradtak a listáról. „Pedig az infrastruktúra és a különböző beruházások mellett a kultúrát is kellene támogatni, az idegenforgalmat ezzel lehetne fellendíteni” – mutatott rá Barabási.

HIRDETÉS

A sajtótájékoztatón részt vevő Rea Madella Ioannidu, a Ciprusi Kulturális Örökség Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy a Cipruson évek óta megrendezett nemzetközi népzene- és néptáncfesztiválon – ahol a Maros Művészegyüttes magyar és román tagozata is megfordult már – az idén is jelen lesz az együttes. Ez alkalommal egy olyan egyedülálló kiállítást is bemutatnak, amely több mint hatvan viseletből áll, felsorakoztatva az Erdélyben élő nemzetek és tájegységek hagyományos népviseletét: románt, magyart, székelyt, szászt és cigányt. A ciprusi vendég arról is beszélt,

mekkora kincs, ha egy-egy vidék vagy ország ragaszkodik a hagyományaihoz, ha éltetni tudja azokat.

A folyamatosan utazó, a világ különböző részeit bejáró ciprusi alapítvány elnöke autentikus népviseletek után kutat, illetve olyan szervezetekkel ápol kapcsolatot, amelyek számára fontosak a népszokások, a népviseletek. Ezért is szeret Romániába jönni – hangsúlyozta –, mert itt azt tapasztalta, hogy nagyon sokan vannak, akik szeretik a népzenét, és népzenére táncolnak kisgyerekektől a legidősebbekig.