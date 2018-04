Maros megyében a 12. osztályosok 64 százaléka írta meg az átmenőt a próbaérettségin

Illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A 39,55 százalékos átmenési arány több mint egy százalékkal jobb eredmény a tavalyinál, amikor a végzősök 38,23 százalékának sikerült a próbaérettségije. A próbaérettségin a tizenegyedikes diákok tudását is felmérték. Esetükben 33,73 százalékos volt az átmenési arány (ez négy százalékponttal jobb a 2017-es eredménynél). Az eredmények 99,9 százalékát összesítették eddig, ezek szerint 27 104 tanuló ért el 6 és 6,99 közötti átlagot, 29 180 tanuló 7 és 7,99 közötti, 20 434 próbavizsgázó 8 és 8,99 közötti, 7 509 tanuló pedig 9 és 9,99 közötti átlagjegyet szerzett. 48 diák ért el a maximális, szintízes átlagosztályzatot. 5-ös és 5.99 közötti átlaga 11 907 tanulónak volt.

Román nyelv és irodalomból a próbaérettségin részt vevők 67,7 százaléka kapott 5-ös vagy annál nagyobb jegyet, anyanyelvből 75,8 százalék, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból (matematika vagy történelem) 48,8 százalék, a választott tantárgyból (ebből csak a tizenkettedikesek vizsgáztak) 81 százalék ért el legalább 5-ös osztályzatot.

Maros megyében az átlagnál jobbak az eredmények. Ioan Macarie főtanfelügyelő a Marosvásárhelyi Rádiónak azt nyilatkozta, hogy

román nyelv és irodalomból a 12. osztályosok 62,62 százaléka írta meg az átmenőt, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból a vizsgázók 52,10 százalékának sikerült átmenőt írni, míg a legjobb eredmények a választott tantárgyból születtek, azokban a tizenkettedikesek 69,86 százaléka írta meg az átmenőt.

A dolgozatokra kapott jegyek ellen amúgy nem lehet fellebbezni, de nem is kerülnek be a naplóba sem. A tanároknak az osztályokban kell megbeszélniük az eredményeket, ugyanakkor szülői értekezleteken is ismertetni kell ezeket, és javaslatokat kell benyújtaniuk, hogy miként lehetne jobb eredményeket elérni a vizsgák során.

A végzősöknek amúgy május 25-én fejeződik be a tanév, és majd egy hónap múlva fognak neki az érettségi vizsgák írásbeli részének. A vizsgák június 28-án járnak le, a végleges eredmények pedig július 9-én derülnek majd ki.