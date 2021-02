Március közepén kezdődik az előkészítő osztályba való beíratás

Az előkészítő osztályba történő beiratkozás első szakasza március 15-e és április 29-e között zajlik – derül ki a 2021/2022-es tanév beiskolázási rendjét és módszertanát megszabó rendelettervezetből. Idén sem választhatnak tanítót a szülők, amennyiben több pedagógus is kezd az adott iskolában; és a személyes iratkozás mellett, online, illetve postai úton is el lehet küldeni a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a választott iskolának.

Idén sem kell pszichoszomatikus felmérésre vinni azokat a gyerekeket, akik szeptember elseje és december 31-e között töltik be a hat évet • Fotó: Gábos Albin

Akárcsak az elmúlt évben, idén is elmarad a kötelező pszichoszomatikus felmérése azoknak a gyerekeknek, akik szeptember elseje és december vége között töltik be a hatodik életévüket, amennyiben jártak előtte óvodába. Az esetükben elég egy ajánlólevél az óvoda részéről – derül ki a rendelettervezetből.

HIRDETÉS

A megyei nevelési tanácsadó és erőforrás központ pszichológusainak idén csak azokat a hat év alatti kicsiket kell felmérniük iskolaérettség szempontjából, akik külföldről érkeztek Romániába, vagy nem jártak előtte óvodába. Habár a tavalyi tanévtől kezdve kötelezővé vált az óvodai nagycsoport, az előkészítőbe való beiratkozás mégsem függ ettől, vagyis azok is iratkozhatnak, akik nem jártak előtte óvodába. A tervezet nem tér ki ugyan azokra a helyzetekre, amikor a szülő saját megerősítése miatt vinné el gyerekét a pszichoszomatikus felmérésre, de amint Galaczi Hajnalka, a Hargita megyei kisiskolásokért felelős szaktanfelügyelő fogalmazott, nem látja akadályát ennek, ugyanis a szülő igénye szerint elvégeztetheti a gyermeke aktuális képességi szintjének a felméretését bármikor.

Nem a szülő választ tanítót

A tervezet szerint minden gyermeket felvesznek a lakhelye szerinti körzeti iskolába, a fennmaradó helyeket pedig a más körzetekből vagy más településről érkező gyerekek tölthetik be. A jelentkezőket az iratkozási folyamat lezárulása után sorolják be osztályokba, a tanfelügyelőségek által kidolgozott és az igazgatótanács által jóváhagyott, „átlátható, méltányos, diszkriminációmentességet és inklúziót (befogadást) biztosító” eljárás alapján – szögezi le a rendelettervezet.

Minden iskola maga dönti el, hogy hogyan alakítja az osztálycsoportokat, a törvényes előírások betartásával, vezetőtanácsi határozattal

– közölte a szaktanfelügyelő.

A beiskolázásokkal foglalkozó országos bizottság egy számítógépes program segítségével összesíti a beiratkozási kérelmeket, és megtörténik a lakhely szerinti körzeti iskolákba való elosztás. Az iskolák május 20-án teszik közzé a felvett tanulók listáját, illetve a szabadon maradt helyek számát, ahová bekerülhetnek a lakhely szerint nem oda tartozó gyerekek. A beiratkozások második szakasza május 24-én kezdődik és május 31-éig tart. Az előkészítő osztályokba felvételt nyert gyerekek végleges listáját június 3-án teszik közzé, illetve szeptember 1–10. között kell megoldani azoknak a gyerekeknek a helyzetét, akiket nem írattak be még egyik tanintézetbe sem – áll még a rendelettervezetben.

Az iratkozáshoz szükséges a beírató szülő személyi igazolványa és annak másolata, a gyerek születési bizonyítványa és másolata, a kitöltött formanyomtatvány, illetve ha szükséges – azok esetében, akik idén szeptember elseje és december 31-e között töltik be a hat évet – az óvoda által kiállított ajánlólevél.

A tervezet értelmében nem kell mindenképpen személyesen is bemenni a tanintézménybe, ez online is megvalósulhat, viszont akinek nincs erre lehetősége, az megteheti fizikailag is

– tájékoztatott Galaczi Hajnalka. A tanintézetek március 15-e után naponta 8–18 óra (pénteken 8–17 óra) között fogadhatják személyesen az iratkozókat – olvasható a rendeletben. Ugyanakkor idén az iskoláknak lehetőséget kell biztosítaniuk arra is, hogy a szülők telefonon időpontot kérhessenek a beiratkozáshoz.

Legtöbb 22 gyereket vehetnek fel

A járványhelyzetre való tekintettel ezúttal elmaradnak a nyílt napok, amelyek eddig lehetőséget kínáltak a szülőknek, gyerekeknek az iskolákkal, tanítókkal való megismerkedésre. Online felületen is megvalósítható a bemutatkozás a tanítók részéről, illetve az intézmény nyújtotta feltételek közzététele is – véli Galaczi Hajnalka.

Bár a rendelettervezetben tévesen még mindig az szerepel, hogy legtöbb 25 gyereket vehetnek fel előkészítőbe, de a nemrég megjelent jogszabály szerint 22 lehet a maximális osztálylétszám. Maros megyében száz, a megyeközpontban összesen 23 magyar tagozatos előkészítő osztályt indítanak – ebben benne vannak a párhuzamos osztályok is. Hargita megyében az idei tanévben 179 előkészítő osztály működik, jövőre 178 osztállyal számol a tanfelügyelőség, azaz eggyel kevesebbel.