Március 15. Gyergyószentmiklóson

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulójára megemlékezéssel készül Gyergyószentmiklós. A március 15-i műsort megelőzően a városban hagyományossá vált programra, katonaeledel-kóstolóra várják az ünneplőket március 11-én, melynek helyszíne idén is a Népművészeti Alkotóház lesz.

Katonaeledel-kóstolóval indul az ünnepi programok sora. Archív • Fotó: Pethő Melánia

A március 15-i emlékünnepség keretében szentmise, történelmi megemlékezés, kulturális műsor, koszorúzás, népzenei előadás, illetve katonaeledel-kóstoló lesz Gyergyószentmiklóson – tájékoztatott az emlékezőünnepséget szervező művelődési központ vezetője. Részletesen ismertetve a programot, Fórika Sebestyén elmondta, mintegy ráhangolódásként szervezik meg idén is, immár 17. alkalommal a katonaeledel-kóstolót vasárnap. A délelőtti szentmisét követően a Szent Miklós-templomtól felvonulva érkeznek a résztvevők az eseménynek helyet adó Népművészeti Alkotóházhoz, ahol

mindenki megkóstolhatja Török Zoltán tábori szakács főztjét

– amelyet a Gránátalma Egyesület asszonyai segédletével készít el –, és végigkövetheti az alkalomra összeállított kulturális programot.

Kettős ünnep

Idén huszárhagyományokkal is ismerkedhetnek a résztvevők Fülöp Tibor Zoltán, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség alapító tagja és csapata jóvoltából – ismertette Kissné Portik Irén, az alkotóház vezetője. Hozzátette, lévén, hogy az alkotóház tavalyi felújítása és az új székely kapu felállítása óta a vasárnapi lesz az első méltó tömegrendezvény a helyszínen, a hivatalos avatóra most kerítenek sort. Ez alkalomból a felújító munkálatokról is tájékoztatják az érdeklődőket.

Emlékezés a Petőfi-szobornál

Az emlékünnepség március 15-én 12 órakor ünnepi szentmisével folytatódik a Szent Miklós-templomban, ahonnan a Petőfi-szoborhoz vonulnak majd a résztvevők. Itt negyed 2-kor kezdődik a történelmi visszatekintéssel, kulturális műsorral és koszorúzással zajló megemlékezés.

HIRDETÉS

Este 7 órától a művelődési ház nagytermében a gyergyói népi zenészeket és népdalénekeseket tömörítő Karmazsin Népi Zenekar lép színpadra Éljen a haza! című ünnepi gálaműsorával. Az együttes vezetőjének tájékoztatása szerint a műsorban az 1848–49-es forradalom és szabadságharchoz, az első és a második világháborúhoz kötődő nép- és katonadalok hangzanak majd el. A zenés műsort a gyergyószentmiklósi Hóvirág és az újfalvi Katorzsa néptáncegyüttesek szólótáncosainak előadása színesíti.

„Az előadás nem véletlenül viseli az Éljen a haza! címet. A jelmondattal üzenni szeretnénk a Kárpát-medence politikusainak” – emelte ki Danguly Ervin.

Jelezzék a koszorúzási szándékot



Az ünnepség szervezői arra kérik mindazokat, akik március 15-én koszorúzni óhajtanak a Petőfi-szobornál, jelezzék szándékukat a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ irodájában vagy a 0266–361992-es telefonszámon legkésőbb március 14-én, szerdán déli 15 óráig.