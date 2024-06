Már nem is annyira elhanyagolt a Csíki-negyed: új sportkomplexumot adtak át

A Csíki negyed a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület (Sepsi HACs) által kidolgozott 6 éves fejlesztési terv egyik célnegyede, az Őrkő és Szépmező mellett. Az önkormányzat több fronton is igyekszik az itt lakók – jelentős számban romák – életminőségén javítani. Ennek a sportkomplexumnak a megvalósításához a város az Inklúzió és Méltányosság Operatív Program támogatását is megnyerte,

A több mint 7000 négyzetméteres létesítmény építése 2022 júniusában kezdődött. Az egykori focipályák helyén ma több új pályát alakítottak ki, ahol focizni, teniszezni, tollaslabdázni, röplabdázni, kosárlabdázni, pingpongozni lehet, de játszótér, fitneszpark és illemhely is van a területen, idővel pedig – ha megnőnek az elültetett csemeték – árnyék is lesz a padokon pihenőknek.

A pályát Dénes Előd református lelkész áldotta meg. Felidézte, hogy neki is vannak ehhez a helyhez, illetve a focihoz fűződő élményei. Ugyanebben a „cipőben járt” Kertész Dávid, a Sepsi OSK labdarúgóklub aligazgatója is, aki szintén jólesően emlékezett arra, hogy gyermekkorában ő maga is sokat rúgta a labdát ezen a helyszínen, amelyen akkor nagy rangadók zajlottak, és a pálya már akkoriban elektromos eredményjelző táblával is fel volt szerelve. Szomorúan vette tudomásul az egykori focipálya felszámolását, mondta, majd annál nagyobb örömmel az újabb beruházás tervét. Felhívta a figyelmet arra, hogy fontos lenne a sporttanároknak jelen lenni e pályákon, mert itt tűnhetnek fel a jövő tehetséges sportolói.