Már látható, milyen hatással volt húsvét a Hargita megyei járványhelyzetre

Két jó hír is van a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban Hargita megyében: egyrészt húsvét óta nem nőtt meg robbanásszerűen a fertőzés terjedése a megyében, másrészt nőtt az oltási kapacitás, jelentősen rövidültek a várólisták, sőt egyes oltóközpontokban már regisztráció nélkül is be lehet adatni a védőoltást. Az óvintézkedések betartása azonban továbbra is fontos, különösen Udvarhelyszéken nincs ok a lazításra.

Udvarhelyszéken gyakoribbak az új esetek, több település is a vörös járványügyi besorolás közelében jár már • Fotó: Beliczay László

Betartotta a Hargita megyei lakosság a járványügyi előírásokat a húsvéti időszakban, erre utalnak a megyei járványügyi adatok. Amint azt a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság helyettes igazgatója, Finta Hajnal lapunknak elmondta, hál' istennek

nem látnak robbanásszerű növekedést a járvány terjedésével kapcsolatos adatokban húsvét óta.

Példaértékű volt, ahogyan az ételszentelésen betartották a résztvevők a megelőző intézkedéseket, ezt az egészségügyi szakhatóság is külön köszöni a megye, illetve leginkább Csíkszereda lakosainak, és azt kérik, továbbra is tartsák be ezeket az előírásokat. A lakosság példás magatartása ellenére azonban továbbra is növekszik az igazolt fertőzések előfordulásának a gyakorisága,

Csíkszeredában ugyan csökkenést mértek az utóbbi napokban, megyeszerte azonban enyhén emelkedik az új esetek száma

– hívta fel a figyelmet az egészségügyi szakhatóság képviselője.

„A súlyos esetek száma nem kedvező, az intenzív terápiás osztályok még mindig tele vannak. Nem vagyunk még közel sem nagyon elégedettek a helyzettel, és ameddig szenvedő, illetve kritikus helyzetben lévő betegeink vannak ezeken az osztályokon, addig nem is lehetünk.

Sajnos láttunk egészséges fiatalokat is a betegség súlyos formájában szenvedni, tehát kiszámíthatatlan kórról van szó”

– fogalmazott Finta Hajnal, megköszönve minden kórházban dolgozó alkalmazott munkáját.

Kérdésünkre elmondta azt is, hogy Udvarhelyszéken járványügyi szempontból rosszabb a helyzet, ebben a térségben jónéhány napja több az új eset, mint a megye más részein, fertőzési gócokat viszont nem találtak – legfeljebb családon belüli fertőzéseket –, és ez is azt jelzi, hogy közösségi terjedés jellemzi a vírust.

Udvarhelyszéken több település is a vörös járványügyi besorolás közelében jár már, sőt olyan is van, amelyen már meghaladta a 3-as határértéket a fertőzési ráta.

A csütörtöki adatok szerint Etéd községben 3,6, Bögözben 2,76, Székelyudvarhelyen 2,67, Parajdon 2,44, Siménfalván 2,29, Oklándon pedig 2,25 az ezer lakosra jutó igazolt fertőzések száma az elmúlt tizennégy napban. Felsőboldogfalva községben 3,1, Maroshévízen pedig 3,11, de ezek a települések már múlt hét végén is vörös besorolás alatt voltak.

Lerövidültek a várólisták

Már látják az alagút végét, mondta a járványhelyzettel kapcsolatban Finta Hajnal, de kiemelte, ahhoz hogy közösségi szinten mielőbb kijussunk a fényre, minél többen be kell oltassák magukat. E tekintetben jó hír, hogy az elmúlt napokban három új pfizeres oltási vonalat nyithattak meg megyeszerte – kettőt Csíkszeredában, egyet pedig Gyergyószentmiklóson – ugyanakkor

országszerte megnövelték az oltási vonalakra jutó napi dózisszámot.

„Emiatt látványos csökkenés látható a várólistákon, ezért bátorítanám a lakosságot, hogy iratkozzanak nyugodtan, mert már nincsenek olyan hosszú várólisták, mint korábban. Akik idősek vagy krónikus betegek, tehát előnyt élveznek, akár aznapra kaphatnak időpontot, de maximum egy-két napon belül” – közölte az igazgatóság képviselője. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy

azok, akik várólistán vannak és üzenetet kapnak a telefonjukra, hogy lefoglalhatják az oltási időpontot, ezt huszonnégy órán belül meg kell tegyék. Ez logisztikai szempontból nagyon fontos, hiszen az előjegyzések alapján kapja meg a szükséges mennyiségű oltóanyagot az igazgatóság.

Fontos ugyanakkor tudni azt is, hogy az AstraZeneca oltóanyagával immunizáló oltóközpontokban már előjegyeztetés nélkül is be lehet adatni az oltást. Természetesen mindenkinek jogában áll megválasztani, hogy mivel oltatja be magát, de az AstraZeneca is ugyanolyan jó, mint a többi oltás, ami pedig a trombózisos események előfordulásával kapcsolatos rémhíreket illeti, az ilyen események sokkal ritkábban fordulnak elő az AstraZenecával beoltottak körében, mint az átlagpopulációban – fűzte hozzá az egészségügyi szakhatóság képviselője.