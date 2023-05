Magyarországon is feltűnt, hogy ebben a két gyergyószéki faluban milyen sok a gólya

Idén nyáron is számos iskolás és más érdeklődő ismerkedhet meg a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park élővilágával az immár ötödszörre megrendezendő programjaik által. Új projektjük révén a gólyák életmódja, vonulása lesz jobban megismerhető a kutatók számára.

játékos és interaktív formában mutatja be a vizes élőhelyeket.

A Duna–Ipoly Nemzeti Parkból érkező vízvizsgáló állomás már korábban is segített a gyergyószéki és környékbeli iskolásoknak ilyen téren új ismeretekkel gazdagodni, és ez most nyáron is folytatódni fog – ismertette Hegyi Barna a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park igazgatója szerdai sajtótájékoztatóján. A program a Gyilkostó Adventure Egyesület projektjeként valósul meg, amelynek finanszírozását a Mol Románia és a Polgár-Társ Alapítvány támogatja – mondta el Simon László, az egyesület vezetője. Céljuk, hogy a parkkal együttműködve