Magyarország agrárminisztere: hinnünk kell a saját termékünk minőségében

Visszatért Sepsiszentgyörgyre Nagy István magyar agrárminiszter, aki a keddi látogatás első programpontjaként Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterrel, Tamás Sándor kovásznai megyeitanács-elnökkel, Könczei Csaba parlamenti képviselővel találkozott a sajtó jelenlétében. Az újságírók kérdéseire felelve a tárcavezető több fontos témában is kifejtette véleményét – többek között

2007 óta Kovászna megyébe 515 millió euró folyt be (ez a lakosságra leosztva fejenként 3000 euró, mezőgazdasági területekre leosztva 2910 euró hektáronként).

A mezőgazdaság kihívásait érintő újságírói kérdésre az agrárminiszter válasza: az elkövetkezendő évek legnagyobb próbatétele, hogy egy helyi termelő hogyan tud betörni a piacra, akármilyen nehézség árán is. Ezért hangsúlyozta ki a termelői együttműködés fontosságát, amivel

Ennek ékes példája a székelyföldi Diószegi és a magyarországi Lipóti Pékség együttműködése, amellyel a vállalkozások egyenkénti fejlődése is szemmel látható.

Mint mondta, ezt a problémát a magyar kormány is felismerte, a támogatás következő célterülete a feldolgozóipar és a konzervipar, ugyanakkor a falugazdászokat is erre kell orientálni, hiszen ebben lényeges uniós források is elérhetővé válnak.

A reggeli fogadás után Nagy István agrárminiszter a Maksán szervezett Háromszéki Gazdafórumon találkozott a helyi gazdákkal.