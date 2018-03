Magyar versek terítéken

Verses-zenés összeállítást mutat be szerdán, a költészet világnapján a gyergyói diákszínjátszókat tömörítő Szín-kron csoport Gyergyószentmiklóson. A Figura Stúdió Színház játékrendjére tűzött, Ki vagyok én? című előadást 19 órától tekintheti meg a közönség a Bocsárdi Angi Gabriella stúdióteremben.

A Kolozsi Borsos Gábor színművész által vezetett diákszínjátszókör produkciója, amelyet a tavalyi évadban mutattak be, idén új szereposztással és változtatásokkal látható újra – közli Figura. Az előadást a következőképpen ajánlja a színház: „Mi a vers és meddig tart? Mi számít annak és mi nem?

Az előadás a szerelem, az én-keresés, a férfi és női kapcsolatok témájában próbálja meg körüljárni ezeket a kérdéseket. Kortárs magyar versek (és nemcsak) a terítéken József Attilától Nemes Nagy Ágnesen keresztül Varró Dánielig. A verseket zene is fűszerezi, mivel a vers is tulajdonképpen zene.

Az előadás azoknak ajánlott, akik szeretik a verseket, de legfőképpen azoknak, akik csak most fogják megszeretni. Mert a verset mindenki szereti.

Szereplők: Kedves-Tamás Hanga, Ambrus Nándor, Farkas Beáta, Köllő Eszter, Egyed Kriszta, Domokos Orsolya, Balázs Bernadett Mária, Fórika Dóra, Csorba Szilvia, Vargyas Kriszti, Batrin Attila Krisztián, Farkas Zoltán Norbert, Gergely Péter, Simonffy Réka, Tusa Imola, Balázs Helga.

Jegyek válthatók 15 és 19 óra között a Figura jegypénztárban. Helyfoglalás és információk a 0752-227 011-es telefonszámon, vagy az org@figura.ro e-mail címen. Online jegyek a www.biletmaster.ro oldalon kaphatók.