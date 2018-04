Magyar nyelven is letette az esküt az új marosvásárhelyi tanácsos

Kisebb meglepetést okozott a csütörtöki marosvásárhelyi tanácsülésen a legfiatalabb önkormányzati képviselő, a Szabad Emberek Pártja (POL) színeiben politizáló Tatár Lehel, aki Mark Hermann Christian helyett lépett be a képviselő-testületbe, és nemcsak románul, hanem magyarul is letette az esküt. Az ülés előtt elmondta, a törvény nem tiltja, hogy magyarul is elmondja az eskü szövegét, így lefordította azt, és magyarul is esküt tett. Volt, aki fintorokat vágott ezt hallva.