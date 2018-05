Magánterület-vásárlás szükséges a csíkszeredai lakóövezet teljes felújításához

A csíkszeredai Sadoveanu udvarként ismert terület teljes egészében akkor tudja felújíttatni a helyi önkormányzat, ha az egyik tömbház előtti – 199 négyzetméteres – magánterületet is felvásárolja. A vásárlási szándékról a legutóbbi ülésükön döntöttek a csíkszeredai önkormányzati képviselők.

• Fotó: Gecse Noémi

Decemberben számoltunk be arról, hogy a csíkszeredai városháza megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett a Mihail Sadoveanu utca, valamint a Brassói út találkozásánál lévő, tömbházak által körbehatárolt udvar felújítására. Az 1960-as, ’70-es években épült lakóövezet mára meglehetősen elhanyagolt állapotba került, az út- és járdaburkolata teljesen tönkrement, a közvilágítás is korszerűsítésre szorul, a zöldövezetekre is ráfér a rendezés.

A megvalósíthatósági tanulmányban megtervezték az udvar felújítását, amely magába foglalja többek között a játszótér korszerűsítését, az út- és járdaburkolat modernizálását, fák ültetését, valamint 34 parkolóhely kialakítását.

Ahhoz azonban, hogy a teljes udvart rendezni tudják, szükség van arra, hogy a Brassói út 9-es számú tömbház előtti 199 négyzetméteres területet megvásárolja az önkormányzat a tulajdonos Paradis Kft.-től.

Miután a csíkszeredai önkormányzati képviselők a terület megvásárlásának szándékáról elfogadtak egy tanácsi határozatot legutóbbi ülésükön,

az következik, hogy az ingatlanvásárlási bizottság tagjai elkezdjék a tárgyalásokat a terület tulajdonosával.

Fülöp Árpád Zoltán önkormányzati képviselő, a bizottság egyik tagja érdeklődésünkre elmondta, amennyiben meg tudnak egyezni a tulajdonossal, akkor a terület megvásárlásáról már a májusi ülésén dönthetne a testület. Hozzátette, azért lenne ez fontos, hogy a felújításból ne maradjon ki a szóban forgó területrész.

Közbeszerzés alatt



A lakóövezet modernizálásához szükséges tervek elkészítésére még folyamatban van a közbeszerzési eljárás – ezt Szőke Domokos, Csíkszereda alpolgármestere mondta el lapunknak. Hozzáfűzte, reméli, hogy a hónap végéig sikerül szerződést kötniük a nyertes pályázóval. A tervek elkészülte, valamint az építkezési engedély kibocsátása után, várhatóan már júliusban hozzáfoghatnak a munkálatokhoz. „A kivitelezési idő 4 hónap, és, ha nem hátráltatja semmi a munkát, akkor van esély arra, hogy még az idén befejezzék a lakóövezet rendezését” – vetítette előre az alpolgármester.