Magánrepülőgéppel érkezett megkóstolni a 60 méteres túrós puliszkát

Hétvégén huszadik alkalommal rendezték meg a Septemberfest névre átkeresztelt Torja-napokat. Az elmaradhatatlan nemzetközi gasztronómiai vetélkedőre kilenc csapat nevezett be itthonról és az anyaországból.

A huszadik alkalommal tető alá hozott rendezvény idén is színes programot vonultatott fel, fúvósok, mazsorettek, néptáncosok és egyéb műfajok képviselői is színre léptek, traktorokat és tuningolt autókat bőgettek, de mezőgazdasági terményekben is lehetett gyönyörködni.