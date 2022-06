Madárfiókák etetéséhez várnak önkénteseket

Az énekesmadár-fiókákat nappal óránként kell etetni, a bagolyfészekből kiesett kicsiket 3-4 óránként. Az elkövetkező időben gólyafiókák is bekerülhetnek a marosvásárhelyi állat rehabilitációs központba, így igen nagy szükség van segítő önkéntesekre. Nemcsak marosvásárhelyiek jelentkezhetnek, hiszen Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és máshol is szükség van segítő személyekre.

A Milvus Csoport Marosvásárhelyen működtet egy központot, ahol elsősorban sérült madarakat gyógyítanak, gondoznak. Mint a rehabilitációért felelős Sajnár György a Székelyhonnak elmondta, ebben az időszakban különösen sok madárfióka kerül hozzájuk. Ezek nagy része kiesik a fészekből.

Mint megtudtuk azért van szükség önkéntesekre, mert az énekesmadár-fiókákat óránként kell etetni, a különböző baglyokat, sólymot pedig 3-4 óránként, amíg erőre nem kapnak, meg nem nőnek. De a gondozásukra is oda kell figyelni, így nyári hetekben szükség van segítő kezekre. Mint Sajnár György elmondta az elkövetkező időszakban a gólyafiókák is elhagyják a fészket és lehetséges, hogy közülük is lesznek majd olyanok, amelyek megsérülnek, gondozásra szorulnak.

Azt is megtudtuk, hogy ugyan Marosvásárhelyen van a központ, ahol többek között megsérült, behozott madárfiókákat nevelnek, de