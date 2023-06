Lubics Szilvia ultramaratonista tart előadást a kitartásról

Mi is a határtalan boldogság, és mi kell ahhoz, hogy átéljük? Milyen motiváció hajt egy háromgyermekes fogorvost a világ legnehezebb ultrafutóversenyeire? Hogyan egyeztethető össze a kemény versenyek világa a gyermekneveléssel és a hivatással? Melyek azok a mondatok, amelyekbe kapaszkodva a legmélyebb gödrökből is kimászhatunk? – többek között ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni az ultramaratonista Lubics Szilvia előadásban, melyet a sepsiszentgyörgyi Fidelitas Hotel konferenciatermében tartanak hétfőn, 19 órától.

Tavaly decemberben megnyerte a Racing the Planet elnevezésű sorozat The Last Desert – Antarctica nevű versenyét, amelyre csak azok nevezhettek be, akik már legalább kétszer teljesítettek 250 kilométeres sivatagi távot.

A dobogós helyezései mellett örömöt okoz számára, ha más embereket is motiválni tud a maguk elé kitűzött célok elérésére.