Lesz-e címvédés az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélypark udvarán?

miközben az üstök alatt fellobban a láng, trófeakiállításra is be lehet kukkintani.

Az ünnepélyes megnyitó 11 órára van időzítve vadászkürtös fogadtatással, a vadászegyesületek zászlós bevonulásával, Szent Hubertus-misével, köszöntőbeszédekkel, a Venator Terrae Siculorum-díj, valamint a vándorzászló átadásával. Ezt szakmai előadások követik 12.30-tól.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a világelső zergebakról mesél, dr. Fodor József Tamás vadbiológus, dr. Garai-Tóth Anna, Garai Gábor, Papandonatu Gábor MVE-tagok és Tankó Attila vadgazdamérnök pedig arról beszélgetnek, mit kell tudni a vérebezésről és az utánkeresésről.

Az agarászat történetét fajtabemutatóval egybekötve Keresztes János, az Országos Agarász Egyesület elnöke ismerteti, míg dr. Fodor József Tamás vadbiológus, Barabási Antal Szabolcs mezőgazdasági szakember és dr. Dósa Árpád állatorvos, mezőgazdasági vállalkozó Quo vadis, vadgazdálkodás? címmel tart előadást. A végén Tánczos Barna szenátor, volt környezetvédelmi miniszter medvevadászatos ügyekkel traktálja hallgatóságát.

Közben, 14 óra után elkezdődik a főzőverseny zsűrizése, az eredményhirdetés és a díjátadó 16 órától esedékes. Nagy kérdés, hogy az előző két kiadás győztese, a kézdivásárhelyi SDM Venatoris most is benevező csapata meg tudja-e védeni címét.

Ezután már csak agárfuttatási bemutató szerepel a programban, 17.15-től pedig a Maros Művészegyüttes fellépése zárja a napot, amelynek folyamán helyi termelők, kézművesek árulják portékáikat, de vadászkellékeket is lehet vásárolni, és gyerektevékenységek is lesznek. Aki szombaton elmulasztaná, a trófeakiállítást vasárnap 10-től 18 óráig is meg tudja tekinteni.

