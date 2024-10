Lélektöltő előadások novemberben Gyergyószentmiklóson

A Feltöltő Egyesület idén is neves előadókat hív Gyergyószentmiklósra. Az előadások célja olyan témák feldolgozása, amelyek segítenek a mindennapi kihívások kezelésében és az életminőség javításában.

Nagy igény és szükség is van a minőségi, lelki feltöltődést nyújtó programokra – mutatott rá Kántor Boglárka, a Feltöltő Egyesület vezetője a november 15–16-án megrendezendő előadássorozatot felvezető sajtótájékoztatón. A nyári Feltöltő-fesztiválokon is rendszerint tele a nézőtér, és ezt tapasztalva tavaly szerveztek először azoktól különállóan is ilyen előadásokat. Ezt szeretnék rendszeressé tenni.

Hasonló jellegű eseményekhez gyakran több száz kilométert kell utazni, így a gyergyószentmiklósi rendezvény a helyi közösség számára különleges lehetőséget kínál.