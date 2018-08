Lejárt a jótállási időszak, végleges átadás előtt a Csíki Csobbanó

Építési hibákat javítanak ki a csíkszeredai uszodában. Szeptember 3-án nyitják ki újra • Fotó: Gábos Albin

Így arra is készen állnak, hogy véglegesen is átvehesse a város a 2013-ban felépült Csíki Csobbanót.

A jótállási munkák mellett karbantartási munkálatokat is végeztek az uszodában, ezeket már az uszoda működtetője megbízásából. Többek között meszeltek, kifestették az öltözőket is, kimosták és fertőtlenítették a medencéket, jelenleg azok feltöltése zajlik. Bíró László azt is elmondta, hogy a szauna is készen áll már a használatra. Arra a kérdésre, hogy lesz-e sószoba a létesítményben, azt válaszolta, hogy egyelőre nem szerepel ilyen az idei beruházási terveikben, azonban jövőre fogja kérni a várostól, hogy foglalják bele a költségvetésbe.

Lászlófy Botondtól, az uszodát is ügykezelő Városi Sportklub igazgatójától pedig megtudtuk,

idén új verseny-rajtköveket szeretnének beszerezni,

és a sávelválasztókat kicserélni, hogy lehessen a Csíki Csobbanóban országos, vagy akár nemzetközi úszóbajnokságokat lebonyolítani. Erre a beruházásra közel 450 ezer lejt szántak.